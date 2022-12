पाहा व्हिडिओ

देवघर (झारखंड) : जसीडीह पोलिस स्टेशन हद्दीतील जमुनिया गंजोराजवळ एका 16 वर्षीय मुलीचे दोन्ही पाय रेल्वेने कापल्या गेले (both legs of girl cut off by train). स्थानिक लोकांनी घटनेची माहिती जसीडीह पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तिला देवघर सदर रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. विद्यार्थिनीची प्रकृती चिंताजनक आहे. (legs of girl cut off by train in deoghar Jharkhand)

दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी अपहरण केले : विद्यार्थिनीने सांगितले की, रविवारी रात्री उशिरा ती पाणी आणण्यासाठी घराबाहेर गेली होती. दरम्यान, दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी तिला डोळ्यावर पट्टी बांधून दुचाकीवर बसण्यास भाग पाडले. बाईकवर बसताच ती बेशुद्ध पडल्याचे तिने सांगितले. शुद्धीवर आल्यावर ती रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला पडून होती व त्याचे तिचे दोन्ही पाय कापले गेले होते. यानंतर तिने मोबाईलवरून घरी फोन केला व आपल्या नातेवाईकांना बोलावले.

पोलिसांचा तपास सुरु : विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी सांगितले की, जेव्हा मुलीने घटनेची माहिती दिली तेव्हा ते तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर मुख्याधिकारी व पोलिसांना माहिती दिली. रात्री अकरा वाजता घरातून बाहेर पडल्याचे तिने सांगितले. यानंतर ती परत आली नाही. त्यानंतर आजूबाजूला तिचा शोध सुरू केला गेला. तिच्या मोबाईलवर कॉल केला असता बेल वाजत होती, मात्र ती उत्तर देत नव्हती. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे जसीडीह पोलिसांनी सांगितले. विद्यार्थिनीचा जबाब नोंदवून पुढील कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.