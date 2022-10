नवी दिल्ली - मॉस्कोहून दिल्लीला येणाऱ्या विमानात बॉम्ब सापडल्याची ( rumor bomb in Moscow to Delhi flight ) अफवा पसरली आहे. यानंतर विमानतळावर एकच गोंधळ उडाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या ( Delhi Police flight bomb ) माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री मॉस्कोहून दिल्लीला येणाऱ्या विमानात बॉम्ब असल्याची ( Moscow to Delhi flight ) माहिती मिळाली होती. पोलिसांनी सांगितले की, विमान दुपारी ३.२० च्या सुमारास दिल्लीत उतरले. सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सना उतरवण्यात आले. विमानाची तपासणी केली जात असून तपास सुरू आहे.