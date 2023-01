चंदीगड (पंजाब/ हरियाणा): Bomb Near CM Helipad: पंजाब सीमेजवळील Punjab Border कंसल गावात सोमवारी जिवंत बॉम्ब सापडल्याने दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले Bomb Found in Chandigarh Kansal Village आहे. चंदिगड पोलिसांनी जिवंत बॉम्ब वाळूच्या पोत्याने झाकून ठेवला आहे. सध्या लष्कराचे जवान घटनास्थळी जिवंत बॉम्बची पाहणी करत आहेत. काही काळानंतर बॉम्ब निकामी करण्यात येईल. चंदीगड पोलीस आणि लष्कराचे जवान घटनास्थळी तैनात करण्यात आले आहेत. हा बॉम्ब कंसल गावातील आंब्याच्या बागेत सापडला. ARMY will Defuse Bomb

पंजाब आणि हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिपॅडजवळ सापडलेल्या बॉम्बबाबत चंदीगडचे कार्यकारी जिल्हा अधिकारी यशपाल गर्ग म्हणाले की, लष्कराच्या पथकाने बॉम्ब सुरक्षित ठिकाणी हलवला आहे. आता त्याची तपासणी केली जात आहे. ते म्हणाले की, लष्कर थोड्याच वेळात ते निकामी करेल. हा बॉम्ब इथे कसा आला? हा अजूनही तपासाचा विषय आहे.

पोलीस पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार, काही भंगार विक्रेत्याने तो येथे टाकला असण्याची शक्यता आहे. हा बॉम्ब पंजाब आणि चंदीगडच्या सीमेवर सापडला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री या हेलिपॅडचा वापर करतात. बॉम्ब सापडल्यापासून दोन्ही राज्यांची सचिवालयेही हाकेच्या अंतरावर आहेत. हे जिवंत काडतूस चंदीगडपासून दोन किमी अंतरावर असलेल्या पंजाबमधील कंसल गावाजवळील आंब्याच्या बागेत सापडले.

हरियाणा आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचे हेलिपॅड येथून 1 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्याचवेळी हरियाणा आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आहे. याप्रकरणी चंदीगड पोलिसांचे सिव्हिल डिफेन्स नोडल अधिकारी कुलदीप कोहलीही माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितले की, कंसल ते नया गावच्या टी पॉइंट दरम्यान आंब्याच्या बागेत एक बॉम्ब आढळून आला. जिवंत बॉम्ब मिळाल्याप्रकरणी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेले पथकही घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचले.

मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेचे एडीजीपी एके पांडे यांनी सांगितले की, एक जुना मिसफायर सेल दिसत आहे. घाबरण्याची गरज नाही. हा जुना सेल जवळच्या जंकर देखील फेकून देऊ शकतात. अनेकदा असे बॉम्ब अनेक ठिकाणी आढळतात. याबाबतची माहिती लष्कराला देण्यात आल्याचे ए.के.पांडे यांनी सांगितले. सध्या चंदीगड पोलीस या प्रकरणाचा तपास करणार आहेत. - मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेचे एडीजीपी ए के पांडे

एसएसपी मनीषा चौधरी टीमसोबत घटनास्थळी पोहोचल्या : घटनेची माहिती मिळताच चंदीगड पोलिसांची टीमही घटनास्थळी पोहोचली. एसएसपी मनीषा चौधरी पोलीस पथकासह घटनास्थळी पोहोचल्या. अधिकारी घटनास्थळाचा आढावा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंदीगडच्या एसएसपी मनीषा चौधरी यांनी स्वतः बॉम्ब सापडलेल्या संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. ते म्हणाले की, आतापर्यंत सापडलेल्या या वस्तूबद्दल काहीही सांगणे घाईचे आहे. त्या म्हणाल्या की, खबरदारीचा उपाय म्हणून बॉम्ब सापडलेला संपूर्ण परिसर कव्हर करण्यात आला आहे. लष्कराचे बॉम्ब पथक सकाळी घटनास्थळी पोहोचेल. तोपर्यंत आमचे पोलिस त्यावर लक्ष ठेवतील. यासोबतच त्यांनी आजूबाजूच्या लोकांनाही काळजी घेण्यास सांगितले आहे. आणि जिथे बॉम्ब सापडला आहे त्या जवळ जाण्यास मनाई आहे.