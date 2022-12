वाघोडिया : गुजरात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी ( Battle of Gujarat Assembly Elections ) संपताच वाघोडिया विधानसभेबाबत जोरदार चुरस सुरू झाली आहे. मधू श्रीवास्तव यांनी भाजपविरोधात बंडखोरी करत ( Rebellion against BJP by Madhu Srivastava ) अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल (Form Filed as an independent ) केला. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही मधु श्रीवास्तव यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ते मान्य झाले नाहीत. अखेर त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून फॉर्म भरला. ( Independent MLA candidate Madhu Srivastava )

मतदानाची स्थिती : गुजरात विधानसभा निवडणुकीत 2022 मध्ये वाघोडिया जागेवर 63.57 टक्के मतदान झाले होते. गेल्या निवडणुकीत ७६.९२ टक्के मतदान झाले होते. यावेळी 13.35 टक्के मतदान घटले आहे. भाजपशी संबंध तोडणारे आमदार मधु श्रीवास्तव यांनी अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत मधु श्रीवास्तव 63,049 मतांच्या फरकाने विजयी झाले. तर काँग्रेसचे उमेदवार धर्मेंद्र सिंह वाघेला यांना ५२,७३४ मते मिळाली. मधू श्रीवास्तव 2017 मध्ये 10,315 मतांनी विजयी झाले होते. अपक्ष उमेदवार मधु श्रीवास्तव यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान अनेकवेळा आपल्या भाषणावरील नियंत्रण गमावले. मधू श्रीवास्तव यांच्या गोळ्या असलेल्या वक्तव्यावर बराच गदारोळ झाला होता. सुरुवातीला मधु श्रीवास्तव यांनी भाजपविरोधात बंडखोरी करत ही बैठक चांगलीच रंजक बनवली.

१९९२ पासून येथे भाजपचे वर्चस्व : भाजपने अश्विन पटेल (कोयली), काँग्रेसने सत्यजित सिंग गायकवाड, आम आदमी पक्षाने गौतम राजपूत यांना उमेदवारी दिली आहे. दुसरीकडे भाजपविरोधात बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून उमेदवारी मिळवणारे मधु श्रीवास्तव आणि गेल्या निवडणुकीत मोठे आव्हान उभे करणारे धर्मेंद्रसिंह वाघेला यांनीही यावेळी अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केली आहे. १९९२ पासून येथे भाजपचे वर्चस्व आहे. आत्तापर्यंत गुजरातमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये खरी खेळी सुरू होती, पण आता या वर्षी आम आदमी पार्टी नावाचा नवा पक्ष गुजरातमध्ये निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर वाघोडिया जागेवर जोरदार लढत होणार आहे.

शहरी मतांचाही यात महत्त्वाचा वाटा : भाजपचे मधु श्रीवास्तव गेल्या 6 टर्मपासून येथे सातत्याने निवडणूक जिंकत आहेत. वाघोडिया विधानसभा 2 मतदारसंघात विभागली गेली आहे. त्यात वडोदरा तालुक्यातील गावे तसेच वाघोडिया तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. शहरी मतांचाही यात महत्त्वाचा वाटा आहे.१९९२ पासून येथे भाजपचे वर्चस्व आहे. गुजरातमध्ये आत्तापर्यंत खरी खेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये असायची, पण आता या वर्षी आम आदमी पार्टी नावाचा नवा पक्ष गुजरातमध्ये निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे.

मतदारांचे समीकरण : वाघोडिया विधानसभेत एकूण 2,42,473 मतदार आहेत. यामध्ये पुरुष मतदार १,२५,४५४ तर महिला मतदार १,१८,०१६ आहेत. 55.27 टक्के मतदारसंघ ग्रामीण भागात आणि 44.73 टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. एकूण लोकसंख्येतील ५.८६ टक्के अनुसूचित जाती, १४.९६ टक्के अनुसूचित जमाती, पाटीदार आणि क्षत्रिय मतदारांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. 2017 च्या निवडणुकीत या जागेवर 76.90 टक्के मतदान झाले होते.