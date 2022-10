पिलीभीत : बहेरी लोकसभेतील भाजप खासदार वरुण गांधी त्यांच्याच सरकारच्या धोरणांवर हल्लाबोल करत (Varun Gandhi Criticized Yogi Govt) आहे. वरुण गांधी सातत्याने ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारला घेरत आहेत. त्यांनी आता यूपी पोलिसात 4 वर्षांपासून भरती न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून विद्यार्थ्यांचे दुःख सरकारसमोर ठेवण्याचे काम केले (BJP MP Varun Gandhi tweet on UP Police recruit)आहे.

लाखो विद्यार्थी पोलीस भरतीच्या प्रतीक्षेत : चार वर्षांपासून यूपी पोलीस भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेले लाखो विद्यार्थी ओव्हरएज झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांना ना प्रवेश मिळाला ना काही आशा, वरुण गांधींनी विद्यार्थ्यांचे दु:ख समोर ठेवून सोशल मीडियावर विद्यार्थी सातत्याने आवाज उठवत असल्याचे लिहिले. पण सरकार ऐकत नाहीत. एवढेच नाही जर विद्यार्थी रस्त्यावर आल्यावर त्यांच्यावर दंगलखोर असल्याचा आरोप केला जाईल, असे ते (not recruiting in UP Police for four years) म्हणाले.

बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा : खासदार वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) यांनी भारतीय सैन्यासह इतर अनेक विभागात वर्षानुवर्षे भरती आणल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. देशातील वाढती बेरोजगारीची प्रकरणे आणि अनेक विभागांमधील रिक्त पदांची आकडेवारीही ट्विटरच्या माध्यमातून समोर आली. यापूर्वी त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला (BJP MP Varun Gandhi on yogi government) होता.