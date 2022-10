काशीपूर : जसपूरचे जेष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर यांची पत्नी गुरप्रीत कौर हिचा कुंडा पोलिस स्टेशन ( Kunda Police Station ) हद्दीतील भरतपूर येथे गोळी लागल्याने मृत्यू झाला.असे सांगितले जात आहे की, यूपी पोलीस ( UP police ) काही प्रकरणात ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुखावर छापा टाकण्यासाठी आले होते. यादरम्यान पोलिस आणि कुटुंबीयांमध्ये बाचाबाची झाली. एसएसपी मंजुनाथ टीसी यांनी सांगितले की, बिघडलेली परिस्थिती पाहता इतर जिल्ह्यांतील फौजांना पाचारण करण्यात आले आहे. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू आहे. ज्यामध्ये महिलेचा मृत्यू झाला असून यूपी पोलिसांचे तीन जवानही जखमी झाले (Three jawans of UP police were also injured ) आहेत.

घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त : दरम्यान, यूपी पोलिसांनी गोळीबार केला, ज्यात गुरप्रीत कौरचा गोळीबार होऊन मृत्यू झाला. त्यानंतर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुखाच्या कुटुंबीयांनी यूपी पोलिसांच्या 4 पोलिसांना पकडले आणि कुंडा पोलिस स्टेशनच्या ( Kunda Police Station ) ताब्यात दिले. त्याचवेळी या घटनेमुळे संतप्त लोकांनी एनएच रोखून धरले. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त आहे. त्याचवेळी, यूपी पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांना ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुखाच्या घरावर छापा टाकल्याची माहिती दिली नाही.

400 जणांनी महामार्ग ठप्प : मृत्यूमुळे संतप्त झालेल्या सुमारे 400 ग्रामस्थांनी कुंदा पोलीस ठाण्यासमोर चौपदरी रस्ता रोखून धरला. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांची कोंडी झाली. बुधवारी संध्याकाळी दोन वाहनांवर साध्या गणवेशात 10 ते 12 पिस्तुल घेऊन कुंडा पोलीस ठाण्याच्या भरतपूर गावात वरिष्ठ प्रमुख गुरताज भुल्लर यांच्या घरावर आले.

साध्या गणवेशात छापेमारी : साध्या गणवेशात पिस्तुल घेऊन आलेल्या लोकांकडून माहिती घेतली असता, त्यांनी स्वत:ला यूपीच्या एसओजी टीमचे म्हणवून घेतले. वॉण्टेड डंपर चालकाच्या शोधात पथक येत असल्याची चर्चा होती. ठाकूरद्वाराचा खाण डंपर चालक ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुखाच्या घरात लपला होता आणि त्याच्यावर 50 हजारांचे बक्षीस असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत विचारणा केली असता, यादरम्यान वरिष्ठ प्रमुख आणि संघात बाचाबाची झाली.

यूपी एसओजी टीमने गोळीबार केल्याचा आरोप: प्रकरण वाढत असताना दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला. यूपी एसओजी टीमनेही अशाच प्रकारे गोळीबार केल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये ज्येष्ठ प्रमुखाची पत्नी गुरप्रीत कौर या गोळी लागल्याने गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी मुरादाबाद रोडवरील रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

गोळीबारात दोन पोलीस जखमी : मृत्यूची माहिती मिळताच ग्रामस्थ संतप्त झाले आणि त्यांनी कुंदा पोलीस ठाण्यासमोर चौपदरी रास्ता रोको केला. या प्रकरणातील एसओजी पथकातील सर्व आरोपींना अटक करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. त्याचवेळी, पोलीस पथकाने गावकऱ्यांवर आरोप केला आहे की, त्यांच्या गोळीबारात दोन पोलीस जखमी झाले आहेत. एसएसपी मंजुनाथ टीसी, गदरपूरचे आमदार अरविंद पांडे, माजी खासदार बलराज पासी आणि माजी आमदार हरभजन सिंग चीमा घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि संतप्त लोकांना समजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.