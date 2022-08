श्रीनगर जम्मू-काश्मीरमधील बांदीपोरा भागात दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा भ्याड कृत्य केले ( Terrorist attack on Bihari in Jammu Kashmir ) आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिहारी मजुराची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली ( Bihari labour shot dead in Sadunara ) आहे. या घटनेनंतर परिसरातील बिगर स्थानिक मजुरांमध्ये घबराट पसरली आहे. त्याचबरोबर या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ठार झालेला मजूर बिहारचा रहिवासी आहे. या घटनेला पोलिसांनी अद्याप दुजोरा दिलेला नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदुनारा सोनावरी परिसरात ( Terrorist attack in Bandipora ) स्थानिक मजुराची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. मोहम्मद अमरेज असे ठार झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तो बिहारचा रहिवासी होता. त्याच्या वडिलांचे नाव जलील आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दहशतवाद्यांनी कुलगाम जिल्ह्यात दोन बिहारी मजुरांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. त्यावेळी सुमारे पाच बिहारी मजुरांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. या घटनांनंतर मोठ्या प्रमाणावर बिहारी मजुरांनी आपल्या राज्याची वाट पकडली होती. काश्मीरमध्ये या काळात परप्रांतीय मजुरांना दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले होते.

11 ऑगस्टला तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा, दोन जवानांना वीरमरण-जम्मू-काश्मीरच्या राजौरीमध्ये गुरुवारी पहाटे दहशतवाद्यांसोबत चकमक झाली. या प्रकरणाची माहिती देताना जम्मू झोनचे एडीजीपी मुकेश सिंह म्हणाले की, राजौरीतील दारहाल भागातील परगलमधील लष्कराच्या छावणीचे कुंपण ओलांडण्याचा ( Jammu and Kashmir Two terrorists killed ) प्रयत्न कोणीतरी केला. यावेळी तेथे आगही पेटवण्यात आली. ते म्हणाले की, दारहल पीएसपासून 6 किमी दूर असलेल्या ठिकाणी अतिरिक्त पथके पाठवण्यात ( Rajouris Pargal area ) आली आहेत. त्यांनी सांगितले की, दोन दहशतवादी देखील ठार झाले ( Two terrorists killed in Rajouri) आहेत. दोन जवान जखमी झाले होते. त्यांनी वीरमरण आले आहे.

हेही वाचा-Two Terrorists Killed सैन्यदलाच्या छावणीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा 2 जवानांना वीरमरण