कांजवाला प्रकरणात मोठा खुलासा

नवी दिल्ली: सुलतानपुरीहून कांजवाला येथे ओढत नेल्यानंतर मुलीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी मोठा खुलासा ( Big disclosure in Kanjhawala case ) केला असून, मृत तरुणीसोबत आणखी एक तरुणी स्कूटीवर होती. पोलिसांनी मुलीचा शोध घेत जबाब नोंदवला आहे. तर दुसरी मुलगी किरकोळ जखमी झाली आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. ( kanjhawala case update )

मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी नवा खुलासा समोर : सुलतानपुरी कांझावाला रोड अपघातात एका मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी नवा खुलासा समोर आला आहे. (other girl also got minor injuries ) पोलिसांचे पथक तपास करत असताना दुव्याने नवीन खुलासे होत आहेत. तपासादरम्यान पोलिसांना कळले की अपघाताच्या वेळी मृतकासोबत तिची आणखी एक महिला साथीदारही स्कूटीवर होती. कारने स्कूटीला धडक देताच दुसरी मुलगी रस्त्यावर पडली, तिला किरकोळ दुखापत झाली. मात्र मयताचे कपडे आणि तिचा पाय गाडीत अडकला, त्यामुळे मयत गाडीत अडकला आणि चालकाने ओढत नेले. त्‍यामुळे त्‍याचा जागीच मृत्यू झाला. ( two girls was riding scooty at time of accident )

तपासात वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे : सतत तपास करत असलेले पोलीस अखेर दुसऱ्या मुलीपर्यंत पोहोचले आहेत. पोलिसांनी त्याचा जबाब नोंदवला आहे. अपघाताच्या वेळी मुलगी त्याच्यासोबत होती, त्यामुळे तिचे म्हणणे पोलिसांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे. अपघात कसा झाला, टक्कर झाल्यानंतर मुलांनी थांबण्याचा प्रयत्न केला की नाही, या सर्व गोष्टी स्कूटीवर चालणारी दुसरी मुलगी अगदी स्पष्टपणे सांगू शकते.

वेदनादायक मृत्यू : याचा टीव्ही फुटेज समोर आले आहे. ज्यामध्ये मृत महिला एकटी नसून तिची एक मैत्रीणही स्कूटीवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. मृत व्यक्तीही मागे बसलेली असून तिचा मित्र स्कूटी चालवताना दिसत आहे. फुटेजमध्ये मृत आणि तिचा मित्र पहाटे 1.45 वाजता पार्टीतून बाहेर पडताना दिसत आहे. यामध्ये त्याचा मित्र स्कूटी चालवत आहे, तर मृतक मागे बसला आहे. काही अंतरावर मयताने तिच्या मैत्रिणीकडून स्कूटी घेतली आणि ती स्वतः चालवली, त्यानंतर अपघात झाला, त्यात तिच्या मैत्रिणीला किरकोळ दुखापत झाली, तर मृताचा पाय गाडीत अडकला आणि तिला सोबत ओढले गेले. ​​

मंत्रालयाला अहवाल देण्याचे आदेश : सध्या पोलीस या प्रकरणाच्या तपासात सतत गुंतले असून गृहमंत्री अमित शहा देखील या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. ज्यात थेट गृह मंत्रालयाला अहवाल देण्याचे आणि माहिती देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की आम्ही मृताचा मार्ग शोधला तेव्हा असे आढळले की ती तिच्या स्कूटीवर एकटी नव्हती. अपघाताच्या वेळी एक मुलगी त्याच्यासोबत होती. ती जखमी होऊन घटनास्थळावरून पळून गेली पण मृताचा पाय गाडीत अडकला आणि त्यानंतर तिला ओढत नेले.