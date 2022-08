मेरठ उत्तरप्रदेश जिल्ह्यातील एका फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट झाला Blast In Firecracker Factory आहे. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला one died due to fire आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक बचावकार्य करत fire in firecracker factory आहे. कारखान्यात अनेक जण अडकल्याची माहिती आहे. ही घटना रोहता पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे.

शुक्रवारी दुपारी फटाक्यांच्या कारखान्याला मोठा स्फोट होऊन आग लागली. स्फोटाचा आवाज ऐकून आजूबाजूच्या लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि फटाक्यांच्या कारखान्याला आग लागल्याची माहिती मिळाली. घाईघाईत लोकांनी या घटनेची माहिती पोलीस आणि अग्निशमन विभागाला दिली. या अपघातात एका मजुराचा होरपळून मृत्यू झाला. त्याचवेळी कारखान्यात काम करणाऱ्या महिला व मजुरांनी कशीतरी बाउंड्री वॉलवरून उडी मारून आपला जीव वाचवला.

अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी माहिती मिळताच तासाभराच्या प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणली. एसपी देहत केशव मिश्रा यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात या कारखान्याला चालवण्याचा परवाना होता. मात्र हा परवाना फटाके बनवण्याचा होता की फटाक्यांच्या साठ्याचा, याचा तपास सुरू आहे. रोहता गावात दहिया धर्मकांत समोर मेरठ येथील रहिवासी अजय गुप्ता यांचा मुलगा गौरव गुप्ता याचा फटाका कारखाना आहे.

शुक्रवारी कारखान्यात सुमारे डझनभर कामगार काम करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यादरम्यान बारूदावर ठिणगी पडल्याने कारखान्यात मोठी आग लागली. या घटनेमुळे कारखान्यात काम करणाऱ्या लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. BIG BLAST IN FIRECRACKER FACTORY IN MEERUT OF UTTARPRADESH

