सिकर - राजस्थानमधील सीकर जिल्ह्यातील खातुश्यामजी येथे सोमवारी सकाळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत तीन महिलांचा मृत्यू ( Three women died In The stampede ) झाला. पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास मंदिराचे दरवाजे बंद असताना चेंगराचेंगरी झाल्याचे ( Stampede At The Fair ) सांगण्यात येत आहे. यावेळी जमावाच्या हाणामारीत ३ महिलांचा मृत्यू झाला.

त्याचवेळी अन्य तीन जखमी असल्याची माहिती आहे. मृत महिलांपैकी एक हिसार येथील होती, तर इतर दोघांची ओळख पटू शकली नाही (सीकरच्या खातुश्यामजीमध्ये मोठा अपघात). या प्रकरणी जखमी झालेल्या 2 जणांना जयपूरला रेफर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर खातुश्यामजी सीएचसीमध्ये एकावर उपचार सुरू आहेत.

पुत्रदा एकादशीची मासिक जत्रा - खातुश्यामजी येथे पुत्रदा एकादशीची मासिक जत्रा भरली होती. ज्यामध्ये दर्शनासाठी रात्री उशिरापासून भाविकांची गर्दी होऊ लागली होती. या दरम्यान (चेंगराचेंगरीत तीन महिलांचा मृत्यू) पहाटेच्या आरतीसाठी दरवाजे बंद असताना पाहुण्यांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली आणि गर्दीमुळे 3 महिलांचा मृत्यू झाला. या घटनेत अन्य दोन जण किरकोळ जखमी झाले आहेत.

