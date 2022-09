नवी दिल्ली: पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी प्रमुख वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारची डेथ ओव्हर्समधील खराब कामगिरी ( Bhuvneshwar Kumar poor performance in the death overs ) ही भारतासाठी “खरी चिंतेची बाब” असल्याचे क्रिकेटचे महान खेळाडू सुनील गावस्कर यांचे मत ( Former player Sunil Gavaskar ) आहे. भुवनेश्वरने गेल्या काही सामन्यांमध्ये डेथ ओव्हर्समध्ये खूप धावा दिल्या आहेत. मंगळवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 मध्ये, त्याने 19 व्या षटकात 16 धावा दिल्या. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने विजयासाठी मिळाले 209 धावांचे विक्रमी लक्ष्य सहज पार केले.

गावस्कर यांनी स्पोर्ट्स टुडेला सांगितले ( Sunil Gavaskar Told Sports Today ) की, मला वाटत नाही की तेथे जास्त दव होते. आम्ही क्षेत्ररक्षक किंवा गोलंदाज बोटे सुकवण्यासाठी टॉवेल वापरताना पाहिले नाही. हे निमित्त नाही. आम्ही चांगली गोलंदाजी केली नाही. उदाहरणार्थ, तिथे 19व्या षटकात ती खरी चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले, जेव्हा जेव्हा भुवनेश्वर कुमारसारख्या गोलंदाजाकडे चेंडू सोपवला जातो, तेव्हा तो प्रत्येक वेळी धावा देत आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांमध्ये त्याने 18 चेंडूत (19व्या षटकात गोलंदाजी करताना) 49 धावा दिल्या आहेत.

गावस्कर म्हणाले, प्रती चेंडूवर तीन धावा दिल्या. त्याच्यासारखा अनुभव आणि क्षमता असलेल्या गोलंदाजाने त्या 18 चेंडूत 35 ते 36 धावा देण्याची तुमची अपेक्षा आहे. ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे. माजी कर्णधाराने सांगितले की, भारत चांगल्या धावसंख्येचा बचाव करू शकला नाही, परंतु जसप्रीत बुमराहच्या पुनरागमनामुळे गोलंदाजी विभागाला चालना मिळेल अशी आशा व्यक्त केली. बुमराह या वर्षी जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या मर्यादित षटकांच्या मालिकेपासून बाहेर आहे. कारण तो पाठीच्या तीव्र दुखापतीतून बरा होत होता.

गावस्कर म्हणाले, गेल्या काही वर्षात भारताला ज्या क्षेत्राचा फटका बसला आहे, त्यापैकी हे एक क्षेत्र असल्याचे आपण पाहिले आहे. चांगल्या धावसंख्येचा बचाव करण्यातही ते सक्षम नाहीत. “कदाचित बुमराह ( Jasprit Bumrah ) येतो तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असते. कारण तो टॉप ऑर्डरमध्ये विकेट घेतो. आज (मंगळवारी) ऑस्ट्रेलियाने दमदार सुरुवात केल्याने भारताला ते मिळाल्या नाहीत. हा पहिलाच सामना असला तरी हा माजी सलामीवीर म्हणाला. ऑस्ट्रेलिया विश्वविजेता आहे हे विसरू नका. त्यांच्याकडून असाधारण गोष्टी करणे अपेक्षित आहे.

माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री ( Former head coach Ravi Shastri ) यांनीही पहिल्या T20I मध्ये भारताच्या खराब क्षेत्ररक्षणावर टीका केली. 208 धावसंख्येचा बचाव करताना भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी कॅमेरॉन ग्रीन (30 चेंडूत 61) आणि मॅथ्यू वेड (21 चेंडूत नाबाद 45) यांच्यासह तीन झेल सोडले. समालोचन बॉक्समध्ये उपस्थित असलेले शास्त्री म्हणाले, “तुम्ही मागील सर्व अव्वल भारतीय संघांवर नजर टाकल्यास, त्यांच्यात युवा आणि अनुभव यांचा उत्तम मिलाफ आहे. मला येथे तरुण दिसत नाही आणि त्यामुळे क्षेत्ररक्षणावर परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले, गेल्या पाच-सहा वर्षांचा विचार केला तर मला वाटतं की हा संघ क्षेत्ररक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याही अव्वल संघाशी स्पर्धा करत नाही. मोठ्या टूर्नामेंटमध्ये हे खूप हानिकारक ठरु शकते.

भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक म्हणाले, याचा अर्थ असा आहे की एक बॅटिंग युनिट म्हणून तुम्हाला प्रत्येक सामन्यात 15-20 धावा अधिक कराव्या लागतील. कारण जर तुम्ही संघाच्या आजूबाजूला पाहिले तर प्रतिभा कुठे आहे? जडेजा नाही. तो एक्स-फॅक्टर कुठे आहे? प्रथम अक्षर पटेलने 42 धावांच्या वैयक्तिक धावसंख्येवर डीप मिडविकेटवर ग्रीनला जीवदान ( Life to Green at deep midwicket ) दिले. लोकेश राहुल पुढच्या षटकात लाँग ऑफवर झेल घेण्यात अपयशी ( Lokesh Rahul dropped the catch ) ठरला. तथापि, मॅथ्यू वेडचा झेल सर्वात महागडा ठरला, ज्याचा 18व्या षटकात हर्षल पटेलने त्याच्याच चेंडूवर एक धावेवर खेळत असताना त्याचा झेल सोडला. त्याच वेडने 21 चेंडूंत नाबाद 45 धावा करून ऑस्ट्रेलियाला चार चेंडू राखून विजय मिळवून दिला.

हेही वाचा - Womens T20 Asia Cup 2022 : महिला टी-20 आशिया चषक स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर, 'या' तारखेला भारत-पाकिस्तान भिडणार