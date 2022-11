भोजपूर (बिहार) : बिहारमधील भोजपूरमधील गुन्हेगारी थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. जिल्ह्यात सातत्याने घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे सामान्य माणूस हैराण झाला आहे. जिल्ह्यात गेल्या 13 दिवसांत 10 खून झाल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. ताजं प्रकरण सालेमपूरच्या संदेश पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. जिथे काही गुन्हेगारांनी नर्तक आणि भोजपुरी गायकला आवडत्या गाण्यावर डान्स करण्याचा आग्रह (forced to dance favorite song) केला. परंतु नर्तिकेने याला नकार दिल्याने भोजपुरी गायक आणि नृत्यांगनेवर गोळ्या (Bhojpuri singer and dancer Gunshot) घालून जखमी केले. Bhojpur Crime, Bihar Crime, Latest news from Bihar

डान्सरला शिवीगाळ आणि गोळीबार- भोजपूर जिल्ह्यातील संदेश पोलीस स्टेशन हद्दीतील अहपुरवा पंचायतीचे पंचायत समिती सदस्य रणवीर साह यांच्या मुलाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. जिथे काही असामाजिक तत्व नृत्य पाहण्यासाठी आले होते. त्यांच्याकडून नर्तकांना जबरदस्तीने नाचायला लावले जात होते. ज्याला डान्सर आणि ऑपरेटरने विरोध केला होता. त्यानंतर काही चर्चेनंतर प्रकरण शांत झाले. मग डान्स संपल्यावर सगळे परतत होते. त्यामुळे वाटेत 5 सशस्त्र मुलांनी जबरदस्तीने डान्सरला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर गुन्हेगारांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्याचवेळी बचावासाठी आलेले दिग्दर्शक मुकेश यादव यांनाही गोळी लागली.

पोलीस घटनास्थळी दाखल : घटनेची माहिती मिळताच भोजपूरच्या संदेश पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तेथून पोलिसांनी रिकाम्या काडतूसचे दोन खोके जप्त केले. दुसरीकडे, सर्व आरोपींसह पंचायत समिती सदस्य रणवीर साह घरातून फरार आहे. सध्या दोन्ही जखमींना उपचारासाठी सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दोघांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जखमी डान्सर नीलू ही ओडिशातील भुवनेश्वरची रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, भोजपुरी गायक कम दिग्दर्शक हे मूळचे पाटणा जिल्ह्यातील धनरुआचे रहिवासी आहेत; परंतु गेल्या 10 वर्षांपासून ते भोजपूरच्या संदेशमध्ये राहत आहेत.