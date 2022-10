कर्नाटक: काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi on four day visit to Karnataka ) यांनी गुरुवारी सकाळी कर्नाटकातील मंड्या येथे 'भारत जोडी यात्रे'ला हजेरी लावली. दसऱ्यासाठी दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आज पुन्हा सुरू झालेल्या पदयात्रेच्या सुरुवात करण्यात आली. मंड्या जिल्ह्यातील पांडवपूर येथून आज पदयात्रेला सुरुवात झाली. ( Sonia Gandhi joins All The Padyatra Today )

मंड्याजवळील पदयात्रेच्या सुरुवातीच्या ठिकाणी तासाभराच्या बस प्रवासानंतर पदयात्रा पुन्हा सुरू झाली. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सकाळी 8च्या सुमारास उपस्थित राहतील, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी आज सकाळी ट्विट केले होते.

काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राच्या फुटीरतावादी राजकारणाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि देशातील जनतेला आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि राजकीय केंद्रीकरणाच्या धोक्यांची जाणीव करून देण्यासाठी 'भारत जोडी यात्रा' आयोजित केली जात आहे.