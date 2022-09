हैदराबाद: कुमार यांच्याकडे 15 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण आहे. पॉलिसी घेताना, त्यांनी 20 टक्के 'को-पे'चा विचार केला की यामुळे प्रीमियमचा बोजा काही प्रमाणात कमी होईल. त्यांना सुरुवातीला वाटले की ही 'को-पेमेंट' मर्यादा आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्यावर फार मोठा भार पडणार नाही. अनपेक्षितपणे, कुमार यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि त्यांना 8 लाख रुपयांचे बिल आले. 'को-पे' अटीमुळे, त्यांना त्याच्या बचतीतून 1.60 लाख रुपये द्यावे लागले.

कुमार यांच्याप्रमाणेच, अनेकजण प्रीमियम कमी करण्यासाठी आणि तात्काळ आराम मिळण्यासाठी 'को-पेमेंट' अटीसह आरोग्य पॉलिसी घेत ( Many take co pay for immediate relief ) आहेत. 'को-पे' तरतुदीनुसार, पॉलिसीधारकाला बिलांची ठराविक टक्के रक्कम भरावी ( Insurers may deny hospitalistion bills )लागते. या परिस्थितीमुळे काहीसा तात्काळ दिलासा मिळत असला तरी पॉलिसीधारकांना भविष्यात समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आपण फक्त अशा पॉलिसींसाठी जावे, जे एकूण दावे भरतात जरी त्यांचा प्रीमियम थोडा जास्त आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, आमच्याकडे संपूर्ण दाव्यांची तरतूद असलेली विमा पॉलिसी असली तरी, कंपन्या आग्रह धरू शकतात आणि ''को-पे' लागू करू शकतात. उदाहरणार्थ, काही विमा कंपन्या जेव्हा पूर्णपणे कव्हर केलेले पॉलिसीधारक ( Choose policies without co pay in health covers ) त्यांच्या नेटवर्कमध्ये समाविष्ट नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये सामील होतात तेव्हा ''को-पे' करतात. त्यामुळे, तुमच्या जवळ नेटवर्क हॉस्पिटल आहे की नाही हे तुम्ही काळजीपूर्वक तपासावे. नसल्यास, तुमच्या विमा कंपनीला आगाऊ कळवा आणि त्यांच्याशी चर्चा करा. मग अशी शक्यता असते की विमा कंपनी तुम्हाला आणीबाणीच्या परिस्थितीत 'को-पे' अटीतून सूट देईल.

टायर-II शहरांमध्ये राहणाऱ्यांनी आरोग्य विमा संरक्षण घेताना अधिक काळजी घ्यावी. जेव्हा ते टायर-1 शहरांमध्ये उपचारासाठी जातात तेव्हा कंपन्या त्यांना 'को-पे' लागू करतील. त्यामुळे पॉलिसी घेताना अत्यंत काळजी घेतली ( Beware of Co pay in health insurance plans ) पाहिजे. कधी-कधी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यावर कंपन्या 'को-पेमेंट' मागतात. विशेषत: खोलीचे भाडे आणि आयसीयूचे शुल्क जास्त असेल. काही रुग्णालयांमध्ये खोलीचे भाडे प्रतिदिन 8,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल. काही विमा पॉलिसी खोलीच्या भाड्यावर मर्यादा घालतात. अशा परिस्थितीत 'को-पेमेंट' अपरिहार्य आहे.

आपल्याला हे लक्षात ठेवावे लागेल की आपल्याला पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला कोणताही आजार असल्यास विमा कंपन्या 'को-पे' लागू करतील. पॉलिसी घेतल्यानंतर आम्ही पूर्व-निर्धारित कालावधीची वाट पाहिल्यास, ही अट मागे घेतली जाईल. त्यामुळे, पॉलिसीच्या पहिल्या दिवसापासून आम्हाला एकूण दाव्याची गरज आहे की नाही याची आम्ही सुरुवातीपासूनच काळजी घेतली पाहिजे. पूर्ण हक्काची तरतूद मिळण्यापूर्वी आम्ही काही काळ प्रतीक्षा करू शकतो का हे तपासणे आवश्यक ( Policy holders caution on co pay condition ) आहे. तरुण वयोगटातील लोक प्रीमियमवरील ओझे कमी करण्यासाठी 'को-पे' निवडू शकतात. परंतु, जे लोक विद्यमान आजारांनी ग्रस्त आहेत आणि ज्यांचे वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त आहे त्यांनी 'को-पे' आणि अशा इतर उप-अटींशिवाय पॉलिसी घेणे चांगले आहे.

