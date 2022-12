मध्य प्रदेश ( बैतूल ) : जिल्ह्यातील मांडवी गावात बोअरवेलमध्ये पडलेल्या मुलाला वाचवण्याचे प्रयत्न बुधवारी सकाळीही सुरू आहेत. बोअरवेलमध्ये पडलेल्या तन्मयला बाहेर काढण्यासाठी २ पोकलेन आणि १ जेसीबीने खोदकाम सुरू आहे. त्याच मुलाला बाहेर काढण्यासाठी मुलाचा हात दोरीने बांधून वर आणण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला, मात्र सुमारे 12 फूट वर येताच दोरी तुटली. सुमारे 50 फूट खोल बोअरवेलमध्ये मुलगा अडकला असून, सध्या मुलाशी संपर्क होत नाही. खोदाईचे काम वेगाने सुरू असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (Not getting response child after coming up 12 feet)

बोअरवेलमध्ये पडलेल्या तन्मयचा बचाव कार्य सुरूच; आणखी सात तास लागणार

बोअरवेलला समांतर खोदला जात आहे खड्डा : बोअरवेलपासून ३० फूट अंतरावर पोकलेन आणि जेसीबी मशिनने समांतर खड्डा खोदला जात आहे. काल वडिलांनी मुलाशी बोलले तेव्हा तो म्हणाला की इथे खूप अंधार आहे. मला भीती वाटते. लवकर बाहेर काढा. पण तेव्हापासून मुलाकडून मिळणारा प्रतिसाद थांबला होता. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही ट्विट करून मुलाच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे. सर्व विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. यासोबतच मुलाच्या कुटुंबीयांसह परप्रांतीय लोकांचीही तेथे गर्दी झाली आहे. (The pit is being dug parallel to the borewell)

30 फुटांपर्यंत खोदकाम : जिल्हाधिकारी अमनबीर बैंस म्हणाले की, मुलाला बोअरवेलमधून बाहेर काढण्यासाठी हातात दोरी बांधून मुलाला वर काढण्याचेही प्रयत्न करण्यात आले. यामुळे बालकही 12 फूट वर आले होते. मात्र दोरी तुटली त्यामुळे मुलगा तिथेच अडकला आहे. मध्यरात्री 12 पासून बाजूला नवीन खड्डा खोदण्याचे काम सुरू करून मुलाच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत हा खड्डा 30 फुटांपर्यंत खोदण्यात आला आहे. बोअरवेलजवळ सुमारे 15 फूट खोली केल्यानंतर खडकाळ जमिनीमुळे खोदकाम करणे कठीण होत आहे. तन्मय अजूनही 35 ते 40 फुटांमध्ये अडकला असल्याचे जिल्हाधिकारी सांगतात. तेथे पोहोचण्यासाठी आम्हाला आणखी 7 तास लागू शकतात.(digging up to 30 feet) (Difficult to dig due to stony ground)