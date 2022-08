हर्बल टी पिणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले Benefits of herbal tea जाते. कारण हर्बल टी तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास मदत करते. हर्बल टी हा आयुर्वेदिक चहाचा एक प्रकार Herbal tea is a type of Ayurvedic tea आहे. जो सामान्य चहासारखा बनवला जातो. हर्बल चहा विविध प्रकारच्या वनस्पतींची पाने, फुले, बिया आणि मुळांपासून तयार केला जातो. हर्बल चहाचे सेवन केल्याने फुफ्फुसे स्वच्छ राहते.

हर्बल चहा पिण्याचे फायदे

रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी फायदेशीर आपल्या शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती आपल्याला रोग आणि संसर्गापासून वाचवते. शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी हर्बल चहाचा वापर करावा. यामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते आणि अनेक प्रकारची खनिजे असतात ज्यामुळे शरीर मजबूत होते आणि रोगांपासून संरक्षण होते.

हे पचन सुधारण्यासाठी फायदेशीर आहे हर्बल टी पाचन आणि गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्यांसाठी देखील खूप फायदेशीर आहे. जर तुम्ही दिवसातून दोनदा त्यांचे सेवन केले तर तुमचे पचन चांगले राहते. विशेषत, कॅमोमाइल चहा पाचन तंत्राचे कार्य सुधारते. त्यात फ्लेव्होनॉइड्स आणि टेरपेनॉइड्स असतात. हे ताप, जळजळ, स्नायू पेटके आणि निद्रानाश यासारख्या समस्या बरे करण्यास मदत करते.

तणाव कमी करण्यासाठी फायदेशीर हर्बल चहामुळे तणाव कमी होतो. आजकाल लोकांना तरुण वयात जास्त ताण येतो, जास्त ताणामुळे मेंदू आजारी पडतो. मेंदूला आजारांपासून वाचवण्यासाठी हर्बल टी हा सर्वोत्तम आयुर्वेदिक चहा आहे. हे रक्ताभिसरण सुधारते, तसेच स्मरणशक्ती वाढवते.

निद्रानाश दूर करण्यासाठी फायदेशीर आहे निद्रानाशाची समस्या दूर करण्यासाठी हर्बल टी फायदेशीर आहे. कॅमोमाइल वापरून हर्बल चहा बनवा आणि सेवन करा, तुमची झोप न येण्याची समस्या काही दिवसातच संपेल.

वजन नियंत्रित करण्यासाठी फायदेशीर आहे हर्बल टी वजन नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते. यामुळेच वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि लठ्ठपणा टाळण्यासाठी अनेकांना हर्बल टी प्यायला आवडते. वास्तविक, एका संशोधनात वजन नियंत्रणात प्रभावी अशा घटकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्याचा वापर करून हर्बल चहा बनवला जातो. यामध्ये आले, दालचिनी, लिंबू, जिनसेंग आणि लवंगा यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत आपण असे म्हणू शकतो की हर्बल चहाचे सेवन लठ्ठपणा रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

हेही वाचा Nagpur Marbat Festival History 2022 ईडा पिडा, रोग राई घेऊन जाणाऱ्या मारबतीचा काय आहे इतिहास, जाणुन घेऊया