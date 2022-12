नारायणपूर (छत्तीसगड): Adivasi Against Religious Conversion: जिल्ह्यातील एडका येथे सर्व आदिवासी समाजाच्या वतीने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील विविध गावांतील चर्चची बेकायदेशीर बांधकामे रोखण्यासाठी आणि धर्मगुरूंकडून धर्मप्रसारक कामे थांबवण्यासाठी ही महासभा घेण्यात all tribal society General meeting in Narayanpur आली. महासभेत नारायणपूर, कोंडागाव आणि कांकेर या तीन जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी समाजातील हजारो लोक सहभागी झाले Conversion issue heats up in Narayanpur होते. बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी एसपी आणि स्टेशन प्रभारी एडका यांच्या नावे एसडीएम यांना निवेदन देण्यात आले. छत्तीसगडमधील धर्मांतराचा मुद्दा तापला असताना दुसरीकडे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेही त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यात धर्मांतराबाबत गंभीर दिसत होते. त्यांनी दिल्लीतील ख्रिश्चन समाजाच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. याबाबत त्यांनी ट्विट करून माहिती दिली. ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले की, "मी त्यांना बस्तरमधील घडामोडी आणि सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. छत्तीसगडमध्ये कायद्याच्या वर कोणीही नाही. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. "

बेकायदेशीर मंडळींवर कारवाईची मागणी : माजी आमदार अंतागड व आदिवासी सुरक्षा मंचचे प्रांत संयोजक भोजराज नाग सर्व आदिवासी समाजाच्या महासभेला प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. याशिवाय परिसरातील समाज नेते गायता, मांझी, पुजारी पटेल यांच्यासह समाजातील महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना वक्त्यांनी सांगितले की, "जिल्ह्यातील विविध गावे आणि एडका पोलिस स्टेशन हद्दीतील मिशनरी उपक्रमामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शांतताप्रिय परिसर दुरावला आहे." शतकानुशतके चालत आलेली श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आपल्या समाजात व कुटुंबात वाद व संघर्ष वाढत आहेत."

"आदिवासी भागात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी प्रार्थना सभांच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे चर्चची उभारणी केली आहे. चर्चमध्ये सर्वजण जमतात आणि आमच्या देवदेवतांची, श्रद्धेची आणि परंपरेची विटंबना केली जाते. बेकायदा चर्चची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. पाद्री गावोगावी फिरत आहेत आणि अनेक प्रकारची प्रलोभने देऊन आमच्या भोळ्या लोकांचे धर्मांतर करत आहेत आणि आमची ग्रामव्यवस्था श्रद्धेपासून आणि परंपरांपासून वेगळी केली आहे. अशा पाद्री आणि पुरोहितांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे."

शीतला माता मंदिरात पूजा : एडका बाजार येथील सभेनंतर सर्व आदिवासी समाजाने रॅली काढली. रॅलीत सहभागी झालेल्या हजारो आदिवासींनी गावातील शीतला माता मंदिरात दिवे प्रज्वलित करून प्रार्थना केली. शीतला मातेकडे आशीर्वाद मागितले. नारायणपूर तहसील प्रभारी सुमित बघेल यांना जिल्हाधिकारी, एसपी आणि स्टेशन प्रभारी एडका यांच्या नावाने परिसरात बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या चर्चची दखल घेऊन पाद्रींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.

ख्रिश्चन धर्मांतरितांना आदिवासींना आरक्षण मिळत आहे. त्याला ते मिळू नये. यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत नारायणपूर जिल्ह्यातून रायपूरपर्यंत पदयात्रा काढून राज्यपाल आणि पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात येणार आहे.