हरिद्वार (उत्तराखंड) : कोतवाली राणीपूर परिसरात काही काळ पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय राहणाऱ्या (Bangladeshi woman living without visa passport) बांगलादेशी महिला रहिमा हिला एलआययू आणि कोतवाली राणीपूर पोलिसांनी (Bangladeshi woman arrested in Haridwar) अटक केली. ही महिला बांगलादेशी अली नूरची पत्नी असल्याचे सांगितले जाते. ज्याला यूपी पोलिसांनी हरिद्वार येथून अटक केली होती. मात्र, तपासानंतरच या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्याचे पोलीस बोलत आहेत. (Latest News from Haridwar), (Uttarakhand News)

बांगलादेशी महिलेच्या अटकेविषयी माहिती देताना पोलीस अधिकारी

गुप्त माहितीच्या आधारावर पोलिसांचा कारवाई - कोतवाली राणीपूर पोलिसांनी सांगितले की, दादूपूर गावात सप्टेंबर 2022 पासून एक बांगलादेशी महिला तिच्या तीन मुलांसह राहत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. महिलेकडे कोणत्याही प्रकारचा पासपोर्ट किंवा व्हिसा नाही. तिने एलआययू किंवा संबंधित कोतवालीलाही आपल्या येण्याबाबत कळवले नाही. या माहितीच्या आधारे एलआययू आणि कोतवाली राणीपूर पोलिसांनी तपास केला असता माहिती खरी आढळून आली. त्यानंतर पोलिसांनी रहीमा (वय 25 वर्षे, ) हरिद्वारमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या तीन मुलांसह (haridwar bangladeshi woman arrested) अटक केली.

म्हणून बांग्लादेशी महिलेला केली अटक - रहिमाच्या विरोधात हाजा पोलिस स्टेशनमध्ये कलम 14 फॉरेनर्स ऍक्ट 1946 आणि कलम 3 पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा क्रमांक 522/22 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोतवाली राणीपूरचे प्रभारी रमेश तन्वर यांनी सांगितले की, गुप्तचर विभागाला माहिती मिळाली होती की बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे आलेली एक महिला तिच्या तीन मुलांसह परिसरात भाड्याच्या घरात राहत आहे. या माहितीच्या पुष्टीनंतर, जेव्हा महिलेला पकडण्यात आले तेव्हा तिच्याकडे पासपोर्ट किंवा व्हिसा नव्हता. त्यानंतर तिला अटक करण्यात आली आहे.

महिलेवर आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार कारवाई - त्याचवेळी, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, माहितीच्या आधारे, जेव्हा एलआययू आणि राणीपूर पोलिसांनी त्याची पडताळणी केली आणि पडताळणीत ती बरोबर आढळली तेव्हा महिलेला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. त्याचवेळी ही महिला दादूपूर येथून अटक करण्यात आलेल्या बांगलादेशी अली नूरची पत्नी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संदर्भात एसपी सिटी म्हणाले की, अद्याप अशी कोणतीही पुष्टी आलेली नाही. चौकशी केली जात आहे. जो काही तपशील येईल त्याआधारे कारवाई केली जाईल. ही महिला तीन मुलांसह राहत होती. व्हिसा-पासपोर्ट आणि इतर गोष्टींचीही पडताळणी केली जात आहे. उर्वरित माहितीही गोळा केली जात आहे. मुले सध्या महिलेकडेच राहतील. आता प्रथमदर्शनी माहितीच्या आधारे महिलेला न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार कारवाई केली जाईल.