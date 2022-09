रांची ( झारखंड ) : खराब हवामानाचा परिणाम पुन्हा एकदा हवाई प्रवासावर झाला आहे. बुधवारी बंगळुरूहून रांचीला येणाऱ्या विमानालाही Bangalore Ranchi Go Airways flight अशाच हवामानाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. गो एअरवेजचे एक विमान रांचीमध्ये उतरणार होते, परंतु खराब हवामानामुळे रांची एटीसीने त्याला उतरण्याची परवानगी दिली Landing not allowed in Ranchi नाही. यानंतर वाराणसी विमानतळावर विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात Go Airways flight emergency landing आले. जेव्हा रांचीचे हवामान स्वच्छ झाले, तेव्हा सुमारे 3 तासांनंतर विमान रांचीला परत आले. विमानात 111 प्रवासी विमानात emergency landing at Varanasi Airport होते.

खरे तर रांचीमधील खराब हवामानामुळे एटीसीने विमानाला बिरसा मुंडा विमानतळावर उतरण्यास परवानगी दिली नाही. त्यानंतर विमान बराच वेळ हवेत फिरत राहिले. त्यानंतर विमानाचे इंधन कमी होऊ लागले, त्यामुळे विमानाचे वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. बराच वेळ हवेत प्रदक्षिणा घातल्यामुळे रांचीच्या हवाई क्षेत्रातच विमानाचे इंधन संपू लागले.

बंगळुरूहून रांचीला जाणारे गो एअरवेजचे विमान खराब हवामानामुळे वाराणसी विमानतळावर वळवण्यात आले. सुमारे 30 मिनिटे आकाशात प्रदक्षिणा घालूनही रांची विमानतळावर उतरण्यास परवानगी मिळाली नाही. कमी दृश्यमानतेमुळे विमान वळवण्यात आले. बुधवारी दुपारी 1.20 वाजता विमान वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बंगळुरू विमानतळावरून या फ्लाइटची सुटण्याची वेळ सकाळी 9.10 होती मात्र उशीर झाल्याने ते सकाळी 11 वाजता टेक ऑफ झाले. रांची येथे पोहोचण्याची वेळ सकाळी 11.35 होती. पण उशीरा उड्डाणामुळे रांचीला विमान उशिरा पोहोचले. खराब हवामानामुळे विमान वाराणसीकडे वळवण्यात आले. या विलंबामुळे प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. BANGALORE RANCHI GO AIRWAYS FLIGHT EMERGENCY LANDING AT VARANASI AIRPORT

