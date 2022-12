चार हात चार पाय असलेल्या मुलाचा जन्म

पूर्णिया ( बिहार ) : 18 डिसेंबर 2022 रोजी बैसी उपविभागांतर्गत सामुदायिक आरोग्य केंद्रात या अद्भुत मुलाचा जन्म झाला. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार मुलाचे डोके सामान्य मुलांपेक्षा दुप्पट मोठे होते. त्याच वेळी, शरीराच्या आत काही भाग समान होते. ( Baby Born with Four Hands ) मौजावरी येथील एका महिलेची मुदतीपूर्व प्रसूती झाली. महिलेच्या या अद्भूत मुलाची बातमी परिसरात पसरल्यानंतर लोकांची गर्दी झाली. अनेक जण याला चमत्कारही म्हणत आहे.( Baby Born with Four Hands And Four legs In Bihar )

चार पायाच्या बालकाचा जन्म : या नवजात बालकाचे चार पाय, चार हात व तोंड, डोळे व नाक दोन्ही बाजूंना एकाच डोक्यावर असून ते सामान्य बालकांपेक्षा २ पट मोठे होते. डॉक्टरांनी सांगितले की, मुलाचे अनेक अवयव सारखेच आहेत. एका अद्भूत मुलाच्या जन्माची बातमी समजताच त्याला पाहण्यासाठी रुग्णालयात लोकांची गर्दी झाली होती. मात्र, जन्मानंतर काही वेळातच मुलाचा मृत्यू झाला. ( Death of a baby )

जन्मानंतर लगेचच मृत्यू : बायसा येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर मनोज कुमार ( Doctor Manoj Kumar ) यांनी सांगितले की, जेव्हा शुक्राणू आणि अंडी एकत्र येतात तेव्हा अशा मुलांचा जन्म कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे होतो. दुसरीकडे, स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की हा चमत्कार आहे. मुलाच्या जन्माची माहिती मिळताच ते लोक बाळाला पाहण्यासाठी रुग्णालयात आले, मात्र बाळाला पाहता आले नाही.