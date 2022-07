वाराणसी ( उत्तरप्रदेश ) : बाबा विश्वनाथ लंडनमध्ये विराजमान होणार ( Baba Vishwanath Temple In London ) आहेत. होय, लंडनमध्ये एक भव्य मंदिर तयार केले जात आहे जिथे श्रीकाशी विश्वनाथाची स्थापना केली जाईल. हे ऐकून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल, पण हे खरे आहे. नटकोट्टाई समाजातील लोकांनी हे सत्य वास्तवाच्या पटलावर आणले आहे. लंडनमध्ये बाबा विश्वनाथांची स्थापना कशी होणार, मंदिरात काय असेल खास जाणून घेण्यासाठी पाहा हा रिपोर्ट.. ( BABA VISHWANATH WILL BE ENTHRONED IN LONDON )

लंडनमध्येही होणार काशीच्या बाबा विश्वनाथांचे दर्शन.. भव्य मंदिराचे निर्माणकार्य सुरु

नटकोट्टाई समुदायाकडून लंडनमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या भव्य मंदिरात बाबा विश्वनाथ यांची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. यासाठी वाराणसीतील 1008 कलशात गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरीसह अनेक नद्यांच्या पवित्र पाण्याने बाबा विश्वनाथांची पूजा करण्यात आली. यानंतर वेदमंत्रांनी 1 लाख 8 वेळा शिवलिंगाची पूजा करण्यात आली. या शिवलिंगाची विशेष पूजा केल्यानंतर आता ते विमानाने लंडनला रवाना होणार आहे. हे शिवलिंग नर्मदा नदीतील सोन्याने बनवलेले 25 किलो वजनाचे नर्मदेश्वर शिवलिंग आहे. लंडनमधील बाबा विश्वनाथ यांच्या धर्तीवर उभारल्या जाणाऱ्या मंदिरात बाबा काशी विश्वनाथ या नावाने त्याची स्थापना करण्यात येणार आहे.

प्राणप्रतिष्ठेसाठी पूजा करताना भाविक.

नटकोट्टाई नगर क्षेत्रम सोसायटीचे सदस्य मुथुक कुमार यांनी सांगितले की, आम्ही महादेवाची पूजा करतो. या पूजेसाठी काशीच्या भूमीवर महारुद्र यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिथे आम्ही सर्वांनी बाबा विश्वनाथांच्या दरबारात विशेष पूजा केली. यादरम्यान, आम्ही नवीन बाबा विश्वनाथच्या रूपात एक शिवलिंग अभिषेक केला, जो लंडनमध्ये बांधल्या जात असलेल्या भव्य विश्वनाथ मंदिरात स्थापित केला जाणार आहे. त्यांनी सांगितले की आम्ही जगात विश्वनाथजींची पूजा करतो आणि आता लंडनमध्येही लोकांना बाबा विश्वनाथांचे सहज दर्शन होणार आहे.

नर्मदेत स्वयंनिर्मित शिवलिंग

नटकोट्टाई समाज हा गेल्या 200 वर्षांपासून बाबा विश्वनाथांची पूजा करतो. गेल्या 200 वर्षांपासून समाजाकडून बाबा विश्वनाथ यांच्या भोगाची व्यवस्था केली जाते. यासोबतच त्यांनी या श्रावणात बाबा विश्वनाथ यांच्या झोपण्यासाठी चांदीचा पलंगही दान केला आहे. बाबांची सेवा आणि भक्ती व्हावी म्हणून हे लोक वेळोवेळी काशी विश्वनाथ मंदिरासाठी विशेष देणगी देत ​​असतात.

