उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहाटे अडीच वाजता महाकालेश्वर मंदिरात होणार्‍या भस्म आरतीमध्ये प्रथम भगवान महाकाल यांना जल अर्पण करून स्नान करवण्यात आले. त्यानंतर पंडित व पुजार्‍यांनी भगवानांना दूध, दही, तूप, मध, पंचामृत यांचा अभिषेक Consecration Of Baba Mahakal केला. यानंतर पुजाऱ्यांनी भगवान महाकाल यांना अप्रतिमपणे Baba Mahakal makeup सजवले. भगवान महाकालाला अस्थिकलश अर्पण करून आरती करण्यात आली. त्यात फळे आणि विविध प्रकारची मिठाई बाबा महाकालला अर्पण करण्यात आली. अशा प्रकारे भाविकांनाही शिवमय दर्शन झाले.

बाबा महाकाल राजाच्या रूपात सजले बाबा महाकाल यांना राजाच्या रूपात आज पुरोहितांनी सजवले होते. श्रृंगार इतका अप्रतिम आणि मनमोहक होता की भक्त आनंदीत दिसत होते. डोक्यावर कुंदन जडित टिका धारण करून भगवंतांना फुलांनी सजविण्यात आले होते. भगवान महाकालच्या श्रृंगारात बाबांना काजू, बदाम, रुद्राक्ष, अबीर, कुमकुम यासह सर्व वस्तूंनी सजवून राजा म्हणून सजवले Baba Mahakal decorate as a king होते. याशिवाय चांदीचे छत्र, रुद्राक्षाची जपमाळ, फुलांच्या माळा आणि रंगीबेरंगी वस्त्रे देवाला अर्पण करून सर्व प्रकारची फळे आणि मिठाईचा नैवेद्य दाखवण्यात See Mahakal Darshan on Shravan आला.

