राजसमंद : राजस्थानमध्ये बदमाशांचे मनोबल किती उंचावले आहे, हे रविवारी राजसमंद जिल्ह्यात दिसून आले. जिल्ह्यात रविवारी एका वृद्ध जोडप्याला जिवंत जाळण्यासाठी पेट्रोल बॉम्बने हल्ला (attacked with petrol bomb on priest couple) करण्यात आला (Attempt to burn priest couple alive). हल्लेखोरांची संख्या सुमारे 10 असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या हल्ल्यात पुजारी आणि त्यांची पत्नी 80 टक्के भाजले (Husband wife suffered 90 percent burns) आहेत.

सतीश पुनिया ट्विट

संशयित ताब्यात : घटनेची माहिती मिळताच देवगड पोलीस ठाण्याचे अधिकारी शैतानसिंग नथावत यांनी जप्तासह पोहोचून परिस्थितीचा आढावा घेतला. तहसीलदार मुकंद सिंग, एसआय प्रताप सिंगही घटनास्थळी पोहोचले. यादरम्यान रुग्णालयात मोठी गर्दी झाली होती. येथे रात्री उशिरा पोलिसांची दोन पथके छापा टाकण्यासाठी दाखल झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी अनेक संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

पेट्रोल बॉम्ब फेकला : मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आठवर असलेल्या आयसर पेट्रोल पंपासमोरील देवनारायण मंदिराच्या जागेवरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता. त्यामुळे रविवारी रात्री उशिरा 10-12 अज्ञात चोरट्यांनी दुकानात घुसून पुजारी आणि त्यांच्या पत्नीवर पेट्रोल बॉम्ब फेकून त्यांना पेटवून दिले. या घटनेत नवरत्न लाल प्रजापत आणि जमुना देवी रहिवासी हीरा की बस्सी हे पुजारी दाम्पत्य 80 टक्के भाजले. दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी घटना घडवून आरोपींनी तेथून पळ काढला.

मंदिराच्या जमिनीचा वाद : अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक शिवलाल बैरवा यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गावरील कमळीघाट येथील एस्सार पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या मंदिराच्या जमिनीचा काही काळापासून वाद सुरू आहे. या संदर्भात रविवारी रात्री 10-12 लोकांनी चद्दरनुमाच्या दुकानात प्रवेश केला, जेथे पुजारी कुटुंब राहतात. हल्लेखोरांनी दुकानावर पेट्रोल बॉम्ब फेकले, त्यामुळे दुकानाला आग लागली. घटनेच्या वेळी पती-पत्नी दोघेही जेवण करत होते. याप्रकरणी 10-15 जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही घटना घडवून आणणाऱ्या आरोपींनाही अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयातही खटला सुरू असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

तक्रारीवर सुनावणी नाही : पुजाऱ्याचा मुलगा मुकेश प्रजापतने सांगितले की, त्यांच्या कुटुंब जेवण करत होते. सुमारे 10 बदमाश आले होते. हीरा की बस्सी येथील पुजारी नवरत्नलाल (75) मुलगा रंगलाल प्रजापत आणि त्यांची पत्नी जमुना देवी (60) यांच्या कपड्यांना पेट्रोल बॉम्ब फेकून आग लावली. दोघेही गंभीररीत्या भाजले. मुकेशने पाणी टाकून आग विझवली. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वीही कमळीघाट चौकीत घटनेविषयी तक्रार देण्यात आली होती. पण सुनावणी झाली नाही.

भाजपवर निशाणा : दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणावर आता भाजप काँग्रेस सरकारवर आक्रमक दिसत आहे. राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था आणि पुजारी दाम्पत्याला जिवंत जाळण्याच्या प्रकरणी भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधत आहे. या प्रकरणाबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया आणि राजसमंदच्या खासदार दिया कुमारी यांनी ट्विट करून गेहलोत सरकारवर निशाणा साधला आहे.

पुनिया आणि दिया कुमारी यांचे ट्विट : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांनी ट्विट केले की, एका पुजाऱ्याला अशा प्रकारे जिवंत जाळणे हे राज्य सरकारच्याच मृत्यूचे द्योतक आहे. लज्जास्पद आणि घृणास्पद. कायदा व सुव्यवस्था हरवल्याबद्दल एफआयआरही नोंदवावा. राजसमंदच्या खासदार दिया कुमारी यांनी ट्विट केले की, राजसमंदच्या देवगडमध्ये मंदिराच्या पुजाऱ्याला जिवंत जाळल्याच्या प्रकरणाचा जितका निषेध करावा तितके दु:ख कमी आहे. राज्यातील काँग्रेस सरकारने गाढ झोप सोडावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा करून कुटुंबाला त्वरित न्याय द्यावा, असे ते म्हणाले.