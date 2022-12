अमृतसर (पंजाब) : पंजाबच्या काउंटर इंटेलिजन्स (सीआय) पथकाने (Counter Intelligence Squad of Punjab) दोन दिवसांनंतर पुन्हा एकदा शस्त्रास्त्रांची खेप जप्त (Arms Consignment Seized) केली आहे. फिरोजपूर सीमेवरून ही शस्त्रे जप्त (5 AK47 and 5 pistols seized ) करण्यात आली आहेत. डीजीपी गौरव यादव यांनी याला दुजोरा दिला आहे. ही सर्व शस्त्रे पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे भारतीय सीमेवर (Arms Smuggling Through Drones From Pakistan) पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. Arms Smuggling, latest news from Amritsar, Punjab Crime

डीजीपी ट्विट

टिप-ऑफवर कारवाई: मिळालेल्या माहितीनुसार, सीआय अमृतसरच्या टीमला सीमेपलीकडून शस्त्रास्त्रांची खेप असल्याची माहिती मिळाली. इनपुटची पुष्टी झाल्यानंतर, एआयजी सीआय अमृतसर अमरजित सिंग बाजवा यांच्या देखरेखीखाली एक टीम फिरोजपूरला रवाना करण्यात आली. सीआय टीम फिरोजपूरला पोहोचली आणि बीएसएफशी संपर्क साधला. ज्यांनी विहित माहितीसह जागेची झडती घेतली आणि शस्त्रसाठा जप्त केला.

जड शस्त्रे जप्त: डीजीपी गौरव यादव यांनी सांगितले की, पोलिसांनी शस्त्रास्त्रांच्या खेपातील 5 एके 47 आणि 5 पिस्तुले जप्त केली आहेत. एवढेच नाही तर एके 47 चे 5 मॅगझिन आणि पिस्तुलाचे 10 मॅगझिनही जप्त करण्यात आले आहेत. ती ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

पूर्वी सापडले शस्त्र : 30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब पोलिसांनी सीआय अमृतसर टीमच्या इनपुटच्या आधारे दोन दिवसांपूर्वी फिरोजपूर सीमेवरून शस्त्रास्त्रांचा साठा जप्त केला. त्याच्याकडून 5 एके 47 आणि 5 पिस्तुलेही जप्त करण्यात आली आहेत. मात्र या खेपासह सीआयच्या पथकाने 13 किलो हेरॉईनची खेपही जप्त केली आहे.