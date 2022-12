जम्मू: लष्कराच्या 8 आरआर आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या दलांनी आज जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर शोध मोहीम राबवली. रेवंड नाला भागात कमलकोटमध्ये घुसखोरी/शस्त्रे/बारूद/निर्बंधांची तस्करी या माहितीवर लष्कर आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांची संयुक्त कारवाई करण्यात आली. big conspiracy of terrorists was foiled in Uri

उरीमध्ये दहशतवाद्यांचा मोठा कट उधळला.. पोलिसांनी केला शस्त्रसाठा जप्त

झडतीमध्ये 2 एके-74 रायफल, 2 एके मॅगझिन, एके दारूगोळ्याच्या 117 राउंड, 2 चायनीज पिस्तूल, 2 चायनीज पिस्तुल मॅगझिन आणि संशयित अवैध दारूची 10 सीलबंद पाकिटे जप्त करण्यात आली. उरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात Police seized weapons आले.

