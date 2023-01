मेक्सिको : बंदुकधारींनी रविवारी उत्तर मेक्सिकन शहरातील सिउदाद जुआरेझमधील तुरुंगावर हल्ला ( Attack on prison in Ciudad Juarez ) केला. ठार झालेल्यांमध्ये 10 तुरुंग रक्षक आणि सुरक्षा दलालांचा समावेश आहे. अज्ञात संख्येने बंदूकधारी चिलखती वाहनांमध्ये आले आणि त्यांनी गोळीबार केला. गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी १० जण कारागृहाच्या सुरक्षेत तैनात होते. त्याच वेळी, उर्वरित सुरक्षा एजंट सामील होते. सकाळी हल्ला सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच तासांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात सुरक्षा दलांना यश आले. हल्ल्याच्या काही क्षण आधी, सशस्त्र लोकांनी जवळच्या बुलेव्हार्डसह नगरपालिका पोलिसांवर गोळीबार केला. ( Armed Attack on Mexican Jail leaves 14 Dead )

पोलिसांवर गोळीबार : ( Firing at police ) अमेरिकेला लागून असलेल्या मेक्सिकोच्या सीमेजवळील तुरुंगात कैद्यांमध्ये चकमकही झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. हल्ल्याच्या काही वेळापूर्वी जवळच्या मुख्य रस्त्यावर बंदुकधारींनी महापालिका पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यानंतर हल्लेखोरांनी हमर येथील तुरुंगाबाहेर सुरक्षा दलाच्या दुसऱ्या गटावर गोळीबार केला. काही कैद्यांचे नातेवाईक नवीन वर्षाच्या सुट्टीसाठी कंपाऊंडच्या बाहेर थांबले होते, त्यामुळे गोंधळ उडाला. कारागृहाच्या आत काही दंगलखोर कैद्यांनी सर्व वस्तू पेटवून दिल्या आणि तुरुंग रक्षकांशी झटापट झाली.

24 कैदी पळून जाण्यात यशस्वी : सरकारी वकिलांनी सांगितले की, ज्या तुरुंगात हाणामारी झाली त्या तुरुंगात गुन्हेगारी खटल्यातील कैद्यांना स्वतंत्र सेलब्लॉकमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 13 जण जखमी झाले आहेत. चार जणांना ताब्यात घेतले. मात्र ते कैदी आहेत की बंदुकधारी हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. 24 कैदी कसे पळून जाण्यात यशस्वी झाले याची माहिती उपलब्ध नाही.

2009 मध्ये तुरुंगात झालेल्या दंगलीत 20 जणांचा मृत्यू : सीमेपलीकडील शहरातील सरकारी वकिलांनी सांगितले की ते हल्ल्यामागील हेतू तपासत आहेत. गेल्या दशकात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तुरुंगात मारामारी आणि दंगलीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये मार्च 2009 मध्ये झालेल्या रक्तरंजित भागासह 20 लोक मारले गेले होते. ऑगस्ट 2022 मध्ये, दोन प्रतिस्पर्धी टोळ्यांमधील संघर्षात तीन कैदी ठार झाले. राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या ( State Human Rights Commission ) फेब्रुवारी 2022 च्या अहवालानुसार, कारागृहात 3,700 हून अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. त्याची कमाल क्षमता 3135 आहे. हिंसाचाराला बळी पडलेल्या मोठ्या संख्येने लोकांना मेक्सिकोमध्ये डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळात गुन्हेगारी गटांमधील संघर्षांमुळे वातावरण बिघडले आहे.