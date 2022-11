दोहा ( कतार ) : जगातील सर्वात प्रसिद्ध फुटबॉलपटू आणि फॉरवर्ड लिओनेल मेस्सी ( Famous footballer and forward Lionel Messi ) त्याच्या शेवटच्या विश्वचषकात काही मोठा धमाका करण्याचा विचार करत आहे. लिओनेल मेस्सी आपल्या शेवटच्या विश्वचषकात आपल्या संघाला तिसरे विश्वविजेतेपद मिळवून देऊ शकेल का ? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. कतार येथे होणाऱ्या फिफा विश्वचषक 2022 मध्ये अर्जेंटिनालाही विजेतेपदाच्या दावेदारांपैकी एक ( Argentina is also one of title contenders ) मानले जात आहे आणि यासाठी संघ मोठ्या प्रमाणात लिओनेल मेस्सीच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.

मेस्सीचा पाचवा विश्वचषक : अर्जेंटिनाचा संघ तिसरा विश्वचषक विजेतेपदाच्या शोधात सलग 13 वा विश्वचषक खेळणार आहे. अर्जेंटिनाने 1974 पासून प्रत्येक फिफा विश्वचषक स्पर्धेत भाग घेतला आहे. त्याचबरोबर मेस्सीचा हा पाचवा आणि बहुधा शेवटचा विश्वचषक असणार आहे. सात वेळा बॅलन डीओर पुरस्कार जिंकणारा फॉरवर्ड लिओनेल मेस्सी यंदा ३५ वर्षांचा झाला आहे. त्यामुळे पुढील विश्वचषकात तो क्वचितच सहभागी होऊ शकेल, असे मानले जात आहे. अर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ गतवर्षी कोपा अमेरिका स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावल्यानंतर २८ वर्षांनंतर या विश्वचषकात प्रवेश करत आहे. कोपा अमेरिका विजेत्या संघातील जवळपास सर्वच सदस्य त्याच्या संघात आहेत आणि विश्वचषकापूर्वी फॉर्ममध्ये दिसत आहेत.

प्रशिक्षकांचा नकार : लिओनेल स्कोलानीच्या संघाने पात्रता फेरीत 11 सामने जिंकले आणि सहा अनिर्णित राहिले. 39 गुणांसह ती ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघापेक्षा तो 11 गुणांनी पुढे आहे. ज्या सहजतेने त्याने हे गुण मिळवले आणि गेल्या वर्षीच्या कोपा अमेरिका विजेतेपदामुळे अर्जेंटिनाच्या चाहत्यांना पुन्हा एकदा विश्वचषक विजेते बनण्याचे स्वप्न पडल्याचे बोलले जात आहे.रशिया 2018 मध्ये फ्रान्सकडून पराभूत झाल्यानंतर आणि ब्राझील 2014 मध्ये इतिहास रचण्यापासून एक पाऊल दूर राहिल्यानंतर अर्जेंटिनासाठी पुनरागमन करण्याचे आव्हान होते. या पिढीतील खेळाडूंवर प्रश्न उपस्थित होत असताना आणि अशा स्थितीत अनेक नामवंत प्रशिक्षकांनी अर्जेंटिनाचे प्रशिक्षक होण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनच्या अध्यक्षा क्लॉडिया तापिया यांनी लिओनेल स्कोलानीवर विश्वास दाखवला. चार वर्षांनंतर तो आवडता प्रशिक्षक म्हणून दिसत आहे.

दोन दशके राज्य : ३५ वर्षीय फॉरवर्ड लिओनेल मेस्सी या वयातही नेहमीसारखाच प्रभावी दिसत आहे. 10 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला फॉरवर्ड लिओनेल मेस्सी कतारमध्ये संघाच्या आशा केंद्रस्थानी असेल. यावेळी त्याला त्याच्या सर्वात मोठ्या विजेतेपदाचा शोध पूर्ण करायचा आहे. तो आता पूर्वीसारखा चपळ नसला तरी चाली तयार करण्याची आणि त्यांना फिनिशिंग टच देण्याची कला त्याने पार पाडली आहे. आपल्या पावलांच्या जादूचा बादशहा मेस्सीने दोन दशके फुटबॉल विश्वावर राज्य केले आहे आणि यावेळी त्याला त्याच्या फुटबॉल कारकिर्दीत फिफा कपचे रिकामे मैदान भरायचे आहे. क गटात अर्जेंटिनाचा पहिला सामना 22 नोव्हेंबरला सौदी अरेबियाशी होणार आहे. या पहिल्या सामन्यापासूनच लोकांना मेस्सीची सर्वोत्तम कामगिरी पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा आहे.