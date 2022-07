अमरावती ( आंध्रप्रदेश ) : सायबर ठग काही सुधरण्याचे नाव घेत नाहीत. अभिनेता सोनू सूद याच्या नावाने एका महिलेच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन पैसे चोरण्यात ( Stealing money online from bank account ) आल्याची फसवणूक झाल्याचे ताजे प्रकरण समोर आले ( cyber cheating in the name of sonu sood ) आहे. आंध्र प्रदेशातील राजमहेंद्रवरम येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला ( Rajahmundry district in Andhra Pradesh ) आहे. सीआय मधुबाबू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील सीटीआरआय भास्करनगर भागात राहणाऱ्या डी. सत्यश्री यांना सहा महिन्यांचा मुलगा आहे. मुलाला काही जुनाट आजार असून, उपचारासाठी त्याला लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत.

बँक खात्यातून काढले पैसे : त्यामुळे महिलेकडे इतके पैसे नव्हते. तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्या मित्र आणि नातेवाईकांकडे मदत मागितली होती. 27 जून रोजी एका अज्ञात व्यक्तीने सत्यश्रीला फोन करून आपण सोनू सूदच्या कार्यालयातून बोलत असून, आर्थिक मदत करणार असल्याचे सांगितले. त्याने त्याच्या बँक खात्याची माहिती देताच, सायबर ठगांनी फोनवर Any Desk अॅप स्थापित करून तपशील प्रविष्ट करण्याचे सुचवले. सत्यश्रीने अॅपमध्ये संपूर्ण तपशील टाकला. नंतर त्याला रोख रक्कम मिळाली नाही. मात्र, सत्यश्रीच्या बँक खात्यातून ९५ हजार रुपये काढण्यात आले. या प्रकरणाची माहिती मिळताच त्यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.

बोनी कपूरच्या नावावरही झाली होती फसवणूक : काही दिवसांपूर्वीच बॉलीवूडचे निर्माते बोनी कपूर यांच्या क्रेडिट कार्डवर 4 लाख रुपयांचा बनाव केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, ९ फेब्रुवारी रोजी कपूर यांच्या खात्यातून फसव्या व्यवहारात ३.८२ लाख रुपये काढण्यात आले. माहिती मिळताच बोनी यांनी तत्काळ बँकेशी बोलून मुंबई पोलिसांत तक्रार दाखल केली. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मात्र, अद्याप आरोपी पकडण्यात आलेले नाहीत.

