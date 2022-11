पंजाब : अमृतसरमध्ये आज पहाटे भूकंपाचे धक्के जाणवले. ( An Earthquake Occurred ) त्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 4.1 इतकी मोजली गेली. परंतु कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबच्या अमृतसरमध्ये ( Amritsar Punjab ) आज पहाटे ३.४२ वाजता भूकंपाचे धक्के जाणवले. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीनुसार ( National Center for Seismology ) , भूकंपाचा केंद्रबिंदू अमृतसरच्या 145 किमी पश्चिम-वायव्येस जमिनीखाली 120 किमी खोलीवर होता. ( An Earthquake Occurred At west Northwest )

भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून 10 किमी खोलीवर : 12 नोव्हेंबरच्या रात्री दिल्ली आणि उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. दिल्ली-एनसीआरमध्ये रात्री आठच्या सुमारास भूकंपाचे धक्के जाणवले. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद, नोएडा, बिजनौर, मुरादाबाद आणि अमरोहा येथे भूकंपाचे धक्के बसले. उत्तराखंडमधील ऋषिकेश, अल्मोडा, चमोली, रामनगर आणि उत्तरकाशी येथे भूकंपाचे धक्के जाणवले.भूकंपाचा केंद्रबिंदू नेपाळमध्ये होता. अनेक जिल्ह्यांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीने सांगितले की, नेपाळमध्ये शनिवारी रात्री ७.५७ वाजता ५.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून 10 किमी खोलीवर होता.

भूकंप का होतात : भूवैज्ञानिकांच्या मते, पृथ्वीच्या आत 7 प्लेट्स आहेत, ज्या सतत फिरत असतात. जिथे या प्लेट्स जास्त आदळतात, त्या झोनला फॉल्ट लाइन म्हणतात. वारंवार टक्कर झाल्यामुळे, प्लेट्सचे कोपरे वळवले जातात. जेव्हा जास्त दाब निर्माण होतो, तेव्हा प्लेट्स तुटू लागतात. खालील उर्जा बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधते आणि गडबड झाल्यानंतर भूकंप होतो. याशिवाय उल्कापाताचा आघात आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक, खाण चाचणी आणि आण्विक चाचणी ही देखील भूकंपाची कारणे आहेत.

केंद्र आणि तीव्रतेचा अर्थ जाणून घ्या : भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, भूकंपाचे केंद्र हे ठिकाण आहे ज्याच्या खाली भूगर्भीय ऊर्जा प्लेट्सच्या हालचालीमुळे सोडली जाते. रिश्टर स्केलवर 7 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचा भूकंप झाल्यास, 40 किमीच्या त्रिज्येच्या आत हादरा तीव्र होतो. जसजसे अंतर वाढते तसतशी कंपनेही कमी होतात.