पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अमृता फडणवीस (Amrita Fadnavis with Goa CM Pramod Sawant), महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अभिनेते जॅकी श्रॉफ आणि करण कुंद्रा यांच्या पत्नी यांनी पंजी येथील मिरामार बीच येथे स्वच्छता मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला (gave green flag to cleanliness campaign) आहे. तेथे #CleanAThon उपक्रम पार पडणार (cleanliness campaign In Goa) आहे.