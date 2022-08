भुवनेश्वर ( ओडिशा ) : ओडिशामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी सुरू आहे. शाह रविवारी रात्री भुवनेश्वरला पोहोचतील. भुवनेश्वर आणि कटकच्या भिंतींवर शाह यांचे पोस्टर, बॅनर आणि फलक लावण्यात आले आहेत. गृहमंत्री झाल्यानंतर शहा पहिल्यांदाच राज्याचा दौरा करणार आहेत. श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी भुवनेश्वरच्या लिंगराज मंदिरापासून ते आपल्या दौऱ्याला सुरुवात करतील. त्यानंतर ते कटक येथे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या ओरिया बाजारपेठेतील जन्मस्थळाला भेट देतील. ( AMIT SHAH ON TWO DAY VISIT TO ODISHA ) ( Amit Shat TO Visit Lingraj Temple ) ( Odisha BJP Amit Shah Welcome )

गृहमंत्री ओरिया बाजार ते इनडोअर स्टेडियम असा 'रोड शो'ही करणार आहेत. स्टेडियममध्ये, ते ओडिया दैनिक वृत्तपत्र 'प्रजातंत्र' च्या 75 व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात सहभागी होतील. या वृत्तपत्राची स्थापना माजी मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब यांनी केली होती. मुख्यमंत्री नवीन पटनायकही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असून बिजू जनता दल (बीजेडी) कार्यकर्त्यांनीही त्यांच्या भव्य स्वागताची तयारी केली आहे.

शाह कटक येथील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) मुख्यालयात पक्षाच्या राज्य युनिटच्या कोअर कमिटीची बैठक घेणार आहेत. नंतर, ते 'ModiET20: Dreams Meet Delivery' च्या ओडिशा आवृत्तीचे प्रकाशन करतील. 2001 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 20 वर्षांपर्यंतच्या कार्यकाळावरील हे पुस्तक आहे. शाह सोमवारी रात्री ओडिशातून रवाना होतील.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सामी मोहंती म्हणाले, राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. शाह सोमवारी भुवनेश्वरहून कटकला रवाना झाले, तेव्हा पक्षाचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी त्यांचे स्वागत करतील. 2019 च्या निवडणुकीत शाह शेवटचे ओडिशात पोहोचले होते, जेव्हा त्यांनी भुवनेश्वरमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित केले होते. ओडिशातील सत्ताधारी बीजेडी आणि विरोधी काँग्रेस देखील शाह यांच्या दौऱ्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. राज्यातील केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांच्या कारवाईदरम्यान ही भेट होत आहे.

ईडीने आतापर्यंत चिटफंड प्रकरणात बीजेडीच्या तीन माजी नेत्यांची मालमत्ता जप्त केली आहे, तर सीबीआयने पारादीप बंदराशी संबंधित कथित अनियमिततेच्या संदर्भात काही लोकांना अटक केली आहे. काँग्रेस नेते तारा प्रसाद बहिनिपती यांनी दावा केला की शाह यांच्या भेटीमुळे बीजेडी नेत्यांमध्ये "भीतीचे वातावरण" निर्माण होईल. मात्र, काँग्रेसकडे नेत्यांच्या रूपाने ‘व्यापारी’ नसल्याने त्याचा काँग्रेसशी काहीही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बीजेडीचे ज्येष्ठ आमदार शशिभूषण बेहरा म्हणाले की, शाह यांच्या दौऱ्याचा त्यांच्या पक्षावर कोणताही परिणाम होणार नाही. "भाजपचे कार्यकर्ते त्यांच्या भेटीमुळे प्रेरित होऊ शकतात, परंतु याचा अर्थ बीजेडी घाबरेल असे नाही," ते म्हणाले.

