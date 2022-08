नवी दिल्ली : भारतीय विमानसेवा क्षेत्रात ( Indian aviation sector ) अकासा एअर कंपनीने ( Akasa Air Company in India ) प्रवेश केला आहे. मुंबई-अहमदाबाद मार्गादरम्यान ( Mumbai Ahmedabad flight route ) रविवारी कंपनीच्या विमानाने पहिले उड्डाण ( Akasa Air First Flight in India ) भरले. याचे उद्‌घाटन ( Inauguration of Akasa Air Company in India ) केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राज्यमंत्री जनरल विजय कुमार सिंग (निवृत्त) यांच्या हस्ते करण्यात आले. 22 जुलै रोजी, भारतातील नवीन विमान कंपनी Akasa Air ने शुक्रवारी अहमदाबाद, बेंगळुरू, मुंबई आणि कोची येथे सुरुवातीच्या नेटवर्कसह पहिल्या व्यावसायिक फ्लाइटसाठी तिकीट बुकिंग उघडले.

मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान 28 साप्ताहिक उड्डाणे - QP एअरलाइन कोड असलेल्या Akasa Air ( QP Airline Code of Akasa Air ) कंपनीने उद्‌घाटनाच्या पहिल्या टप्प्यात 7 ऑगस्ट पासून मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान 28 साप्ताहिक उड्डाणे ऑफर करून भारतातील कामकाजाला सुरुवात केली. त्यानंतर, कंपनीतर्फे 13 ऑगस्टपासून एअरलाइन बेंगळुरू आणि कोची दरम्यान अतिरिक्त 28 साप्ताहिक उड्डाणे सुरू केले जाईल. आकासा एअरने सर्वांसाठी तत्काळ प्रभावाने तिकिटे विक्रीसाठी खुली केली आहेत.

विश्वासार्ह नेटवर्क आणि परवडणारे भाडे - अकासा एअरचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे म्हणाले, 'आमची उड्डाणे विक्रीसाठी ऑफर करण्यात सक्षम झाल्याबद्दल आम्ही अत्यंत उत्साहित आहोत. आम्ही विमान सेवा सुरू करण्यास देखील उत्साहित आहोत, की जी आतापर्यंत या श्रेणीतील अनुभवापेक्षा वेगळी असल्याचे वचन देते. आकासा कर्मचारी कार्यक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करतात. एक विश्वासार्ह नेटवर्क आणि परवडणारे भाडे या सुविधांसह ग्राहकांना उड्डाणाचा अनुभव देण्यास उत्सुक आहोत. मला खात्री आहे की, ग्राहकांना ही सेवा आनंददायी वाटेल.'

असे करा फ्लाइटचे बुकिंग- फ्लाइटचे बुकिंग मोबाइल अॅप आणि www.akasaair.com या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. 'अकासा एअरची नेटवर्क स्ट्रॅटेजी संपूर्ण भारतात मजबूत उपस्थिती प्रस्थापित करण्यावर आणि मेट्रो ते टियर 2 आणि टियर 3 शहरांना देशभरातील लिंकेज प्रदान करण्यावर केंद्रित आहे.', असे अकासा एअरचे सह-संस्थापक आणि मुख्य व्यावसायिक अधिकारी प्रवीण अय्यर यांनी सांगितले. जुलैमध्ये, दिग्गज गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला-समर्थित एअरलाइनने नागरी विमान वाहतूक नियामक महासंचालक नागरी विमान वाहतूक (DGCA) कडून एअर ऑपरेटर प्रमाणपत्र (AOC) प्राप्त केले. AOC चे अनुदान हे DGCA ने मांडलेल्या सर्वसमावेशक आणि कठोर प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा आहे. ती एअरलाइनच्या ऑपरेशनल तत्परतेसाठी सर्व नियामक आणि अनुपालन आवश्यकतांची समाधानकारक पूर्णता दर्शवते.

हेही वाचा - Aslam Sheikh : माजी मंत्री अस्लम शेख यांना महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाची नोटीस