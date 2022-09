कुल्लू ( हिमाचल प्रदेश ) : हिमाचलमधील कुल्लू येथे झालेल्या रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या इस्रायली नागरिकाला आज विमानाने चंदीगडला नेण्यात ( Airlift of Israeli citizen in Kullu ) आले. आता जखमी परदेशीवर चंदीगड येथील खासगी रुग्णालयात उपचार केले जाणार ( Israeli Airlifted from kullu to Chandigarh ) आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्रायलचा रहिवासी असलेला 26 वर्षीय एल्ड कारेश पूर्वी चंदीगड मनाली फोरलेनवर बनाळाजवळ रस्ता अपघातात तो जखमी झाला होता. विदेशी नागरिक दुचाकीवरून बनालाकडे जात होते. दरम्यान, बनाळाजवळ त्यांची दुचाकी जीपला धडकली. त्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला.

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक लोकांनी पोलिसांना कळवले आणि पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी कुलू रुग्णालयात दाखल केले. मात्र परदेशी नागरिकांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून इस्रायलच्या दूतावासाला कळवण्यात आले. जखमींच्या नातेवाइकांना इस्रायलच्या दूतावासाच्या माध्यमातून कळवण्यात आले आणि नातेवाईकांच्या परवानगीनंतर त्याला विमानाने नेण्याची तरतूदही करण्यात आली.

सोमवारी धालपूर मैदानावरील एका खासगी कंपनीच्या चॉपरमधून जखमींना चंदीगड येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे त्याच्यावर उपचार केले जातील. कुल्लू रुग्णालयाचे सीएमओ डॉ. सुशील चंद्र शर्मा यांनी सांगितले की, त्याला विमानाने खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. जिथे त्याच्यावर आता उपचार केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.