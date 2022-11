पुणे: काल रात्री पुण्याहून बंगळुरूला जाणारे एअर एशियाचे विमान तांत्रिक बिघाडामुळे उड्डाण करू (Pune to Bengaluru Flight cancelled) शकले नाही. एअर एशिया इंडियाचे फ्लाइट i5-1427 तांत्रिक बिघाडामुळे रद्द करावे लागल्याचे सांगण्यात आले. विमान धावपट्टीवरून परत आणावे लागले. विलंब झाल्याबद्दल विमान कंपनीने प्रवाशांची माफी (airline has apologized to the passengers) मागितली आहे.



टेक ऑफ रद्द: (Take off cancelled) पुण्याहून बेंगळुरूला जाणारे एअरएशिया इंडियाचे फ्लाइट i5-1427 तांत्रिक कारणामुळे टेक ऑफ रद्द करून खाडीत परतले. या विलंबामुळे अतिथींना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडियाने याबाबत दिलगीर व्यक्त केली आहे. एअर एशिया इंडियाचे फ्लाइट 15-1427 पुण्याहून बंगळुरूला जात होते. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे टेक ऑफ रद्द करावा लागला. विमानात 180 प्रवासी होते असे सांगण्यात आले आहे.