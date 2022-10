राजस्थान : राजस्थानमधील सिरोही जिल्ह्यातील कलंदरी शहरात हवाई दलाच्या जवानाने गळफास लावून आत्महत्या ( Air force man committed suicide by hanging himself ) केली. एक दिवस आधी रजा घेऊन जवान घरी आला होता. घटनेची माहिती मिळताच कलंदरीचे पोलीस अधिकारी गनी मोहम्मद यांनी रुग्णालयात पोहोचून घटनेची माहिती घेतली. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शवागारात ठेवला आहे. ( Suicide In Sirohi )

राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या : एसएचओ गनी मोहम्मद यांनी माहिती दिली की, कलंदरी शहरातील वैजनाथ कॉलनीत राहणारा वायुसेना जवान निर्मल कुमार (30) हा 2 ऑक्टोबर रोजी सुट्टीवर घरी आला होता. ३ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. निर्मलला फासावर लटकलेले पाहून नातेवाइकांनी त्याला कलंदर रुग्णालयात ( Qalandar Hospital ) दाखल केले. येथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

जवान जम्मू काश्मीरमध्ये होते तैनात : जवान निर्मल कुमार जम्मू-काश्मीरमध्ये सीपीएलच्या पदावर विंग 39 एअर फोर्समध्ये तैनात होते. भावाचा अहवाल दिल्यानंतर मृतदेहाचे शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी पोलिसांनी घराची पाहणी करताना त्या खोलीला कुलूप लावले आहे. अद्यापपर्यंत आत्महत्येचे कारण स्पष्ट झालेले नाही.