बसची ट्रकला धडक; अपघातात तिघांचा मृत्यू , 17 जण जखमी

कन्नौज ( उत्तर प्रदेश ) : ( Agra lucknow Expressway Road Accident ) रविवारी रात्री उशिरा आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस वेवरील थथिया पोलीस स्टेशन ( Thathiya Police Station ) हद्दीतील पिप्रौली गावाजवळ दाट धुक्यामुळे बस एका पार्क केलेल्या ट्रकला धडकली. यामध्ये 11 वर्षाच्या मुलासह तिघांचा मृत्यू ( Three died in the Accident ) झाला. तर 17 प्रवासी जखमी झाले आहेत. माहिती मिळताच पोलिस आणि यूपीआयडीएच्या पथकाने पोहोचून सहा गंभीर जखमींना मेडिकल कॉलेज तिरवा येथे दाखल केले. ही बस दिल्लीहून लखनौला जात होती, असे सांगण्यात येत आहे. माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. ( Agra lucknow Expressway Road Accident Bus Collided with Truck )

दाट धुक्यामुळे घडला अपघात : मिळालेल्या माहितीनुसार, एक खासगी स्लीपर बस दिल्लीहून प्रवाशांना घेऊन लखनौला जात होती. आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस वेवरील थठिया पोलीस स्टेशन हद्दीतील पिप्रौली गावाजवळ बस 208 किलोमीटरवर येताच दाट धुक्यामुळे बस एक्सप्रेसवेवर उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून धडकली. त्यामुळे बस अनियंत्रित होऊन एक्स्प्रेस वेवरून बसची पलटी झाली. बस पडताच प्रवाशांमध्ये आरडाओरडा सुरू झाला. ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले. गावकऱ्यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. ( Agra lucknow Expressway Road Accident )

तिघांचा मृत्यू जागीच मृत्यू : या अपघातात अनिता बाजपेयी (50), संजना (25) आणि देवांश (11, रा. रायबरेली जिल्ह्यातील कृष्णा नगर मोहल्ला) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 17 प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच ठाठिया पोलीस आणि युपीडीएचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. पथकाने घाईगडबडीत बचावकार्य करत जखमींना बसमधून बाहेर काढले. पोलिसांनी गंभीर जखमी प्रदीप कुमार (36) रा. बागपत जिल्ह्यातील चंदीनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील, अभिषेक (28) रा. मध्य प्रदेशातील मनाली, सलीम (25) रा. मऊ येथील चांदपूर, दीपा (26) रा. कृष्णा नगर. रायबरेली, शिवी (१५) आणि शिवांक (१५) यांना मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले. तर अपघाताची माहिती मिळताच एसपी कुंवर अनुपम सिंह, एएसपी डॉ. अरविंद कुमार आणि इतर उच्च अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला. घटनेनंतर प्रवाशांना दुसऱ्या वाहनातून पाठवण्यात आले.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केले दु:ख व्यक्त : कन्नौज येथे झालेल्या अपघाताची दखल घेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath ) यांनी अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. मृतांच्या आत्म्याला शांती लाभो, अशी कामना करत मुख्यमंत्र्यांनी शोकाकुल कुटुंबीयांच्या संवेदना व्यक्त केल्या आणि जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना तातडीने घटनास्थळी पोहोचून जखमींवर योग्य उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या.