कोरिया छत्तीसगड Accident in Korea Ramdaha Falls रविवारी कोरिया येथील रामदाहा धबधब्यावर Ramdaha water Fall अपघात झाला. मध्यप्रदेशातील सिंगरौली येथून सहलीसाठी आलेल्या 14 पैकी 6 जणांचा रामदहा धबधब्यात बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. दुपारी बाराच्या सुमारास हा अपघात झाला. रामदहा फॉल्समध्ये सर्वजण आंघोळीसाठी आले होते. तेव्हा हा अपघात झाला. पाण्याची पातळी अचानक वाढल्याने सहा जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत People came for picnic drowned in Ramdaha Falls आहे.

दोघांना बाहेर काढले भरतपूरच्या रामदहा धबधब्यातील सिंगरौली येथील बैधान येथून दोन वाहनांतून १४ जण आज सहलीसाठी आले होते. रामदहा धबधब्यात यापैकी 6 जण बुडाले. ग्रामस्थांच्या मदतीने २ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. अद्याप चार जणांचा शोध सुरू आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. रामदहा धबधब्यात शोध घेण्यासाठी पोहणाऱ्यांची टीमही तैनात करण्यात आली आहे. इतर सर्व बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे.

धबधब्याचे पाणी अचानक वाढले, छत्तीसगडमध्ये ६ जणांचा बुडून मृत्यू

अपघाताबाबत ग्रामस्थांनी सांगितले ग्रामस्थ शिवकुमार यांनी सांगितले की, आम्ही कामावर आलो होतो. येथे काही लोक धबधब्याखाली बुडत असल्याचे पाहून आम्ही त्यांना वाचवण्यासाठी धावलो. ग्रामस्थ गुलशन कुमार यांनी सांगितले की, आम्ही येथील मंदिराच्या बांधकामासाठी आलो होतो. सुमारे 10 ते 15 जण येथे आले. प्रथम त्यांनी जेवण केले, नंतर ते आंघोळीला गेले. त्यानंतर काही वेळाने मदतीसाठी आवाज येऊ लागले. त्यानंतर आम्ही लोकांना वाचवण्यासाठी धावलो. माजी सरपंच जितेंद्र सिंह यांनी आरोप केला की, स्थानिक प्रशासनाने येथे कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था केली नाही. त्यामुळेच आज पुन्हा हा प्रकार घडला आहे.

यापूर्वीही झाला होता अपघात याआधीही रामदहा धबधब्यात अपघात झाला होता. सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी मार्च महिन्यात तीन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. ते लोक मध्य प्रदेशातील उमरियाचे रहिवासीही होते. त्यावेळी पिकनिकला जात असतानाही अपघात झाला होता. Accident in Korea Ramdaha Falls People came for picnic drowned in Ramdaha Falls all People from Singrauli Madhya Pradesh

