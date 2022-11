अयोध्या (उत्तरप्रदेश): 14 Kosi Parikrama: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामाच्या नगरीत मंगळवारी रात्री सुरू झालेल्या 14 कोसी परिक्रमेमध्ये 14 Kosi Parikrama in Ayodhya गर्दीमुळे हनुमान गुहेजवळ चेंगराचेंगरी झाली, यात 12 भाविक जखमी झाले. जखमी भाविकांना उपचारासाठी अयोध्येतील श्री राम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, त्यापैकी एकाची प्रकृती पाहता लखनऊला रेफर करण्यात आले आहे. तर चार महिला भाविकांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. इतर भाविकांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले. Crowd at 14 Kosi Parikrama in Ayodhya

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार रात्री 12:48 वाजता 14 कोसी परिक्रमा सुरू झाली. बुधवारी अचानक गर्दीचा ताण वाढल्याने हनुमान गुहेत गोंधळ उडाला. त्यामुळे सुमारे 12 भाविक जखमी झाले. काही जखमींना अयोध्येच्या श्री राम हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, तेथे प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना घरी पाठवण्यात आले. त्याचबरोबर 5 गंभीर जखमी महिलांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला लखनौला रेफर करण्यात आले आहे.

जखमींमध्ये बिट्टी (70) पत्नी साधू राम अवस्थी रा. किशनगंज जि. बहराइच, रमादेवी (70) पत्नी अध्याराम त्रिवेदी रा. नटोहरा बहराइच, कीर्ती कुमारी (40) पत्नी राम नरेश मिश्रा रा. पाखरपूर जि. बहराइच, कल्याण (60) पत्नी रामकेवल रा. रामापूर पोलिस स्टेशन फखरपूर जिल्हा बहराइच आणि सावित्री (60) पत्नी सुंदरलाल रा. नवसहरा जिल्हा बहराइच यांचा समावेश आहे. जखमी सावित्रीची प्रकृती चिंताजनक पाहून लखनऊ ट्रॉमा सेंटरला रेफर करण्यात आले आहे. अन्य चार महिलांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

परिक्रमेतील अपघाताला बळी पडलेल्या रमादेवी म्हणाल्या की, 'प्रदक्षिणा करताना मागून गर्दीचा दबाव आला. यामुळे आम्ही पाच महिला पडलो. प्रदक्षिणा करणारी माणसे आमच्यावरून गेली. यानंतर स्थानिक लोकांनी आम्हाला वाचवले. आमच्यापैकी एक महिला गंभीर जखमी झाली असून तिला लखनौला पाठवण्यात आले आहे.

या घटनेतील आणखी एक पीडित महिला कीर्तीने सांगितले की, 'पोलिसांनी जमावाला रोखले होते. असे असूनही मागून गर्दीचा दबाव आला, त्यानंतर आम्ही खाली पडलो आणि लोक आमच्या वर चढत गेले. जीव वाचवण्यासाठी खूप विनवणी केली, पण आता आपण काही करू शकणार नाही असे वाटल्यावर अंगातून आवाज येणे बंद झाले.

जिल्हा रुग्णालयाचे सीएमएस चंद्रभूषण नाथ त्रिपाठी यांनी सांगितले की, परिक्रमा मेळ्यादरम्यान गर्दीच्या दबावामुळे पाच महिलांना पहाटे ४:३० वाजता जिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले. यामध्ये चौघेजण सामान्य जखमी झाले, मात्र एका महिलेच्या डोक्याला आणि डोळ्यांना जखमा झाल्या आहेत. उर्वरित चार महिलांवर उपचार करण्यात आले, त्या आता पूर्णपणे निरोगी असून त्यांना घरी सोडण्यात येत आहे. रमादेवी बिट्टी कल्याण कीर्ती यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, त्या पूर्णपणे निरोगी आहेत. डिस्चार्ज केले जात आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की अयोध्येभोवती 14 कोस परिघात करावयाची जगप्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा सुरू झाली आहे. मध्यरात्री 12:48 वाजता राम नाम संकीर्तनाचा जप करत लाखो भाविकांनी या परिक्रमेला सुरुवात केली आहे. 45 किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या या प्रदक्षिणा मार्गावर लाखो पावले श्रद्धेच्या मार्गावर पडली आहेत. बुधवारी रात्री 10:33 वाजता ही परिक्रमा संपणार आहे. दरम्यान, अक्षय्य तृतीयेच्या पुण्य नक्षत्रातील या प्रदक्षिणामध्ये लाखो भाविकांचा सहभाग असतो. नंद नगरीभोवती प्रदक्षिणा करण्याचे विशेष महत्त्व मानले जाते.