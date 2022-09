अमृतसर (पंजाब) - नशेत असलेल्या तरुणाच्या आणि या लोकांच्या झटापटीत येथी निहंग शीखाची पगडी (दस्तर) निसटली त्या गोष्टीचा राग त्याला आला आणि त्याने तलवारीने वार करायला सुरूवात केली. (A person was killed near Darbar Sahib) या घटनेत गंभीर जखमी तरुणाचा मृत्यू झाला. निहंगांसह तरुणांवर हल्ला करणाऱ्या तिसऱ्या शीख तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. चरणजीत सिंग आणि तरुणदीप सिंग अशी या निहंग शीखांची नावे आहेत.

दरबार साहिबजवळ एका व्यक्तीची तलवारीचे वार करुन हत्या

तलवारीने वार केले - सुवर्ण मंदिराजवळील बाजारपेठेत ही घटना घडली. तरनतारन रोड चाटीविंड येथे राहणारा हरमनजीत सिंग (वय 35) हा रात्री घरातून सुवर्ण मंदिराकडे जात होता. वाटेत एका हॉटेलसमोर तो उभा होता. तो मद्यधुंद अवस्थेत होता आणि त्याच्या हातात काही मादक पदार्थ होते, जे त्याने तोंडात घालण्यास सुरुवात केली. (Youth killed in Amritsar) तेवढ्यात दोन निहंग शीख तिथून गेले. त्यांनी हरमनजीत सिंगला रोखले आणि हाणामारी सुरू झाली. निहंग आणि शीख तरुण या दोघांनी तलवारीने वार केले ज्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला.

आरोपींचा शोध सुरू - दोन्ही निहंग शिखांनी हरमनजीत सिंगवर धारदार शस्त्रांनी वार केले. त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपी तेथून पळून गेले. दरम्यान, पोलीस तेथे पोहोचले तोपर्यंत हरमनजीतचा मृत्यू झाला होता. (A young man was killed in the Golden Temple) ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. स्थानिक पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतल्याचे सांगितले. निहंगांची ओळख पटवली जात आहे. लवकरच आरोपी पकडले जातील. सध्या तरुणाच्या शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू आहे अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.