मंड्या ( बंगळुरू ) - शहरातील हल्लाहल्ली तलावाच्या न्यू तमिळ कॉलनीत चार दिवसांपासून एक आई आपल्या ( New Tamil Colony of Hallahalli Lake ) मुलीच्या मृतदेहासोबत राहत असल्याची भीषण घटना सोमवारी उघडकीस ( 4 days with daughters corpse ) आली. 30 वर्षीय रूपाचा मृत्यू झाला. तिची आई नगम्माने मुलीच्या मृतदेहासोबत चार दिवस घालवले आहेत. तिने मुलीच्या मृत्यूबद्दल कोणालाही सांगितले नाही.

चार दिवसांपासून घरात पडलेला मृतदेह कुजल्यानंतर दुर्गंधी येऊ ( horrible incident in Mandya ) लागली. सुरुवातीला शेजाऱ्यांनी उंदराचा शोध घेतला. घरातून नागम्मा आणि रूपा हे बाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे त्यांना संशय ( Karnataka crime news ) आला. मिक्सी दुरुस्तीसाठी आलेल्या एका व्यक्तीने नागम्मा यांच्या घराचा दरवाजा तोडला. त्याला घराचे आतील दृश्य पाहून धक्काच बसला. नगम्मा तिची मृत मुलगी रूपाच्या मृतदेहासोबत बसली होती. स्थानिकांनी पोलिसांच्या मदतीने मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविला.

कौटुंबिक समस्यांमुळे 5 वर्षांपासून पतीपासून विभक्त-मृत्यू झालेल्या 30 वर्षीय रूपा ही होमगार्ड म्हणून काम करत होती. काही महिन्यांपूर्वी तिला काही कारणास्तव प्रोबेशनमधून निलंबित करण्यात आले होते. तिने नुकतेच एक पत्र लिहिले होते की ती कामावर परत येईल. रूपाने 10 वर्षांपूर्वी लग्न केले. काही कौटुंबिक समस्यांमुळे 5 वर्षांपासून ती पती आणि दोन मुलांपासून वेगळे झाले. पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर ती वेगळे राहत होती.

आई-मुलीला दारूचे व्यसन- काही दिवसांपासून आई-मुलीला दारूचे व्यसन ( Mothers and daughters addicted to alcoholism ) लागले आहे. या दोघांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून भांडण झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. मात्र, दोघे घराबाहेर न पडल्याने शेजाऱ्यांना संशय आला. याची चार दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. दुर्गंधीला कंटाळून त्यांनी घराचा दरवाजा तोडल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मात्र, रूपाच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. मृतदेह शवागारात पाठवण्यात आला आहे. मृतदेह तपासणीनंतर सत्य बाहेर येईल.

