अहमदाबाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 ऑगस्ट रोजी दोन दिवसीय दौऱ्यावर येणार PM Modi in Gujarat आहेत. यादरम्यान त्यांच्या उपस्थितीत नदीच्या काठावर एकाच वेळी 7,500 चरखे चालवले जातील. त्यामुळे येथे इतके चरखे चालवण्याचा विश्वविक्रम होणार आहे. राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी आपल्या गुजरात दौऱ्यात विविध विकासकामांचा शुभारंभही Inauguration development works in Gujarat करणार आहेत. याशिवाय साबरमती रिव्हरफ्रंटवर On the Sabarmati Riverfront आझादीच्या अमृत महोत्सवांतर्गत 7,500 लोक एकत्र चरखा चालवून विक्रम करणार आहेत.

पंतप्रधान फिरवणार चरखा मिळालेल्या माहितीनुसार, 27 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एकाच वेळी 7500 चरख्यांवर खादीचे कापड विणले जाणार आहे. या खास सोहळ्यासाठी गुजरातमधील अंदाजे ५०० संस्थांकडून चरखा खरेदी करण्यात आला आहे. विशेषत सौराष्ट्रातील राजकोट, अमरेली आणि सुरेंद्रनगर जिल्ह्यांतून चरख्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमात सुमारे 7,200 महिला आणि 300 पुरुष एकत्र चरखा फिरवतील. याशिवाय आंध्र प्रदेशातील पाच प्रसिद्ध खादी विणकर येथे येऊन खादी कातण्याचे काम करणार आहेत. यावेळी विविध संघटनांचे सुमारे 500 प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात पंतप्रधान चरखाही फिरवणार आहेत. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी डेमोही आयोजित केला जाईल. मग सर्व 7500 लोक सुमारे 30 मिनिटे चरखा फिरवतील.

खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडूनही नवीन चरख्यासाठी मदत नवीन चरखा खरेदी करण्यासाठी, 65 टक्के मदत गुजरात सरकार संस्था आणि लाभार्थ्यांना प्रदान करते. तर 35 टक्के रक्कम संस्थेला द्यावी लागेल. या योजनेअंतर्गत गुजरात खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून किमान २५ चरख्यांची तरतूदही करण्यात आली आहे. यापूर्वी हा कार्यक्रम ७ ऑगस्टला होणार होता, मात्र विविध कारणांमुळे कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. त्यामुळे आता मिळालेल्या माहितीनुसार, चरखा चालवणारे बहुतांश कारागीर हे सौराष्ट्रातील आहेत, मात्र त्यादरम्यान सुमारे 2500 चरखे आणण्यात आले. चरख्याचे प्रमाण अधिक असून लोक खादीकडे वळत आहेत, हे लक्षात घेऊन खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडूनही नवीन चरख्यासाठी मदत केली जात आहे.7500 People Will Set A World Record By Working On Rentio On The Ahmedabad Riverfront

