अलवर ( राजस्थान ) : लग्नानंतर प्रत्येकाच्या आयुष्यात एकदा तरी आई-वडील होण्याची इच्छा असते, पण देशसेवेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या झुंझुनूचे माजी सैनिक गोपीचंद यांना याचा विचार करण्याची संधी मिळाली नाही. सैन्यात भरती झाल्यानंतर बांगलादेशच्या युद्धात जाण्याची संधी मिळाली तेव्हा क्षणभरही मागे वळून पाहिले नाही. देशासमोर एकामागून एक मोठी आव्हाने उभी राहिली. सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर गोपीचंद यांना वडील व्हायचे होते. वयाच्या 75 व्या वर्षी ही इच्छा पूर्ण झाली आहे.

गोपीचंद वयाच्या ७५ व्या वर्षी आयव्हीएफ तंत्राद्वारे वडील झाले. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आनंदाला पारावार उरत नाही. लग्नाच्या 54 वर्षांनंतर घरात मुलाच्या रडण्याचा आवाज आला. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. सोमवारी वृद्ध जोडप्याचे घर दुमदुमले. गोपीचंद यांच्या पत्नीचे वय ७० वर्षे आहे. लग्नाच्या 54 वर्षांनंतर आता दोघांनाही आई-वडील होण्याचा बहुमान मिळाला आहे.

गोपीचंद म्हणाले की, वयाच्या ७५ व्या वर्षी त्यांना मुलाचे सुख मिळाले आहे. आयुष्यात यापेक्षा आनंददायी काहीही असू शकत नाही. बांगलादेशसोबतच्या युद्धात पायाला गोळी लागली होती, असे त्यांनी सांगितले. 1983 मध्ये सैन्यातून निवृत्त झाले. 1968 पासून मुलगा वाट पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुले झाल्यामुळे कुटुंबातील सदस्यही आनंदी दिसत आहेत. सैन्यातून निवृत्त झाल्यावर पत्नीने डॉक्टरांकडे तपासणी करून घेतली, पण सर्वत्र निराशाच पदरी पडली. दरम्यान, कोणीतरी आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाची माहिती दिली.

माजी सैनिक गोपीचंद यांनी सांगितले की त्यांनी अलवर येथील डॉक्टरांशी संपर्क साधला आणि त्यानंतर पुढील उपचार प्रक्रिया सुरू झाली. 8 ऑगस्ट रोजी, 70 वर्षीय चंद्रावती यांनी अलवरमधील 60 फूट रोडवर असलेल्या एका खाजगी रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला. मुलाचे वजन सुमारे साडेतीन किलो आहे. बाळ पूर्णपणे निरोगी असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

