लुधियाना - पंजाब मधील लुधियाना जिल्ह्यातील टिब्बा रोडवरील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ काल रात्री उशिरा झोपडपट्टीला आग ( fire in ludhiana ) लागली. आग इतकी भीषण होती की सात जणांचा जागीच मृत्यू ( 7 of family charred to death as it catches fire ) झाला. सुरेश साहनी (55), त्यांची पत्नी अरुणा देवी (52), त्यांची मुलगी राखी (15), मनीषा (10) आणि गीता (10) चंदा (8) अशी मृतांची नावे आहेत. सोनी (2 वर्षांचा मुलगा) यांचाही यात समावेश आहे. कुटुंबातील मोठा मुलगा राजेश काल रात्री एका मित्राच्या घरी थांबल्याने अपघातातून बचावल्याचे सांगितले जाते. लुधियाना सिव्हिल हॉस्पिटलच्या एसएमओ डॉ अमरजीत कौर यांनी सात जणांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आहे.

झोपडीला लागलेल्या आगीत अख्ख कुटुंब जळाले

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल मध्यरात्रीच्या सुमारास झोपडपट्टीला आग लागली. यात कुटुंबातील सर्व सदस्य जळून राख झाले आणि सर्वांचा मृत्यू झाला. ही झोपडपट्टी कचराकुंड्याजवळ असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. मात्र, हा अपघात होता की झोपडपट्टीला आग लागली याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

प्रत्येक बाजूने चौकशी करणार - मृतांचे मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटल, लुधियाना येथील शवागारात ठेवण्यात आले असून उपनिरीक्षक बलदेव राज यांनी सांगितले की, ही घटना काल रात्री घडली. हे सर्वजण बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील रहिवासी असून ते कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात काम करायचे. ते म्हणाले की प्रत्येक पैलूची चौकशी केली जात आहे आणि दुसरीकडे लुधियाना सिव्हिल हॉस्पिटलचे एसएमओ डॉ. अमरजीत कौर यांनी सांगितले की, मला रात्री उशिरा ही माहिती मिळाली त्यानंतर मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले.

हेही वाचा - Jahangirpuri Violence Video : जहांगीरपुरी अतिक्रमण 'जैसे थे' ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; घटनास्थळावरून प्रतिनिधीने घेतला आढावा

हेही वाचा - Tina Dabi Pradeep Gawande Marriage : आयएएस टीना डाबी व मराठमोळे अधिकारी प्रदीप गावंडे आज जयपूरमध्ये होणार विवाहबद्ध