अमृतसर (पंजाब) : जिल्ह्यातील अटारीजवळील कक्कर गावात ड्रग्जची मोठी खेप जप्त (heroin found in the farmer field ) झाल्याची घटना समोर आली (Large consignment of drugs seized) आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काकर गावात काल रात्री शेतकरी आपल्या शेतात चकरा मारण्यासाठी गेले असता त्यांना शेतात पिवळ्या व निळ्या रंगाच्या टेपमध्ये एक पाकीट (narcotic packets in fields) आढळून आले. त्यानंतर बीएसएफच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून माल ताब्यात (narcotics seized by BSF) घेतला. (Punjab Crime)

कोट्यवधींचे हेरॉईन असल्याची माहिती : मिळालेल्या माहितीनुसार, बीएसएफने हेरॉईनचे वजन केले असता त्याचे एकूण वजन सुमारे 1 किलो असल्याचे आढळून आले. निर्यात केलेल्या मालाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किंमत 7 कोटी रुपये आहे.

ड्रोनने हेरॉईन सोडले : ही खेप पाकिस्तानी तस्करांनी ड्रोनद्वारे टाकल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. सध्या हे माल ताब्यात घेऊन चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहे.