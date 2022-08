सुरेंद्रनगर ( गुजरात ) : सुरेंद्रनगरच्या ध्रंगध्रा तालुक्यातील मेथन गावाजवळ तलावात बुडून चार मुलींसह पाच मुलांचा मृत्यू झाला. हे 5 जण आंघोळीसाठी गेले असता, त्यानंतर सर्व गायब झाले होते. त्यामुळे मुलीच्या वडिलांनी तलावाभोवती तपासणी केली. यावेळी तलावात मृतदेह दिसल्याने शोध सुरू करण्यात आला. त्यामुळे एकामागून एक पाचही जणांचे मृतदेह सापडले. ( Five children drowned in a pond ) ( children drown in pond in Surendranagar district ) ( children including four girls drowned in Surendranagar ) ( Five children died due to drowning )

हे पाच जण मेठाण ते सरवळ गावादरम्यान असलेल्या तलावात आंघोळीसाठी गेले होते. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये चार मुली आणि एका मुलाचाही समावेश आहे. पाच जणांचा एकत्रित मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर स्थानिक लोकांनी ध्रांगध्रा तालुका पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी यंत्रणा व पोहण्याच्या पथकाच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. नंतर एक एक करून ५ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.

यासंदर्भात ध्रंगध्रा तालुक्यातील मेठाण गावच्या सरपंच रंजनबा झाला यांनी सांगितले की, शेतमजूर म्हणून काम करण्यासाठी आलेल्या दोन आदिवासी कुटुंबातील पाच जण या तलावात दररोज स्नान करत असत. रोजच्या नित्यक्रमानुसार या तलावात आंघोळ केल्यानंतर चार मुली आणि एका मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. वडील पारसिंगभाई यांनी मुलांना पाहण्यासाठी तलावावर जाताच एका मुलीचा मृतदेह तरंगताना दिसला. त्यानंतर आरडाओरड करत आसपासच्या लोकांना हाक मारली. त्यानंतर पाच जणांचे मृतदेह एक एक करून बाहेर बाहेर काढण्यात आले. पारसिंगभाई छोटा हे उदयपूर जिल्ह्यातील बोड गावचे रहिवासी आहेत. तर प्रतापभाई हे आदिवासी मध्य प्रदेशातील हरिराजपूर जिल्ह्यातील गामटा गावचे रहिवासी असल्याचे समजते.

