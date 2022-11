कानपूर - लहान मुलांचा खोडकरपणा सर्वांनाच आवडतो, पण कधी कधी हा खोडकरपणा समस्येचं रुप घेतो. असाच एक प्रकार कानपूरमध्ये समोर आला आहे. (extortion In Kanpur). इथे एका मुलीने तिच्या आईला पत्र लिहून खंडणी मागितली. (letter to mother for extortion). एवढेच नाही तर या मुलीने पत्रात लिहिले आहे की, जर खंडणी न दिल्यास तिच्या मोठ्या मुलीची म्हणजेच स्वतःची हत्या केली जाईल. गेल्या अनेक दिवसांपासून अशी पत्रे पाहून मुलीच्या आईने पोलिसांत तक्रार केली. यानंतर रावतपूर पोलीस ठाण्याने कारवाई करत संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला. (class 4th girl asking for extortion In Kanpur).

हॅंड रायटिंग वरून लावला छडा - रावतपूरच्या इन्स्पेक्टरने सांगितले की, पोलीस स्टेशन हद्दीतील मस्वानपूर येथे राहणारी मेघा पांडे ही पती आणि दोन मुलींसोबत राहते. सोमवारी मेघा पांडेने पोलिसांकडे तक्रार केली होती की, तिला गेल्या अनेक दिवसांपासून धमकीची पत्रे येत आहेत. यामध्ये काही व्यक्तीने ५० हजारांची खंडणी मागितली असून पैसे न दिल्याने मोठ्या मुलीला जीवे मारण्याची धमकी ​​आहे. पोलिसांनी अनेक बाबींनी तपास सुरू केला. तपासासाठी निरीक्षक जेव्हा पीडितेच्या घरी पोहोचले तेव्हा झडतीदरम्यान मुलीच्या नोटबुकचा कागद आणि पत्राची हॅंड रायटिंग संशयास्पद वाटली. इन्स्पेक्टरने मुलीची विचारपूस केली तेव्हा मुलीने पत्र लिहून गेटवर ठेवल्याचे कबूल केले. मुलीने हे सर्व पत्र स्वतःच्या इच्छेने लिहिल्याचे सांगितले. पोलीसांनी तिला भविष्यात असे करू नये अशी समज देऊन तिला घरी पाठवले आहे.