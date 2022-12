४२ वर्षांचा शिक्षक, २० वर्षांची विद्यार्थिनी.. कोचिंग क्लासमध्ये जुळलं 'सूत'.. केलं 'लव्ह मॅरेज'

समस्तीपूर: Teacher Student Marriage: बिहारमधील समस्तीपूरमधील समस्तीपूरमध्ये शिक्षकाने विद्यार्थिनीशी विवाह Teacher Married Student in Samastipur केला. दोघांच्या लग्नाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. असे सांगितले जात आहे की कोचिंगच्या मध्यमवयीन शिक्षकाने रोसडा थानेश्वर मंदिरातील त्यांच्याच कोचिंग सेंटरच्या विद्यार्थिनींशी लग्न केले. सोशल मीडियावर शिक्षकाचे वय सुमारे ४२ वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. व विद्यार्थिनीचे वय सुमारे २० वर्षे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही बाब जिल्ह्यातील रोसडा येथील असल्याचे सांगितले जात आहे. Teacher fell in love with student in coaching

22 वर्षीय शिक्षक विद्यार्थिनीच्या प्रेमात: स्थानिक लोकांनी सांगितले की, श्वेता कुमारी रोजडा बाजार येथील संगीत कुमारच्या कोचिंगमध्ये इंग्रजी शिकण्यासाठी येत असे. तिथे दोघेही प्रेमात पडले. त्यानंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आधी प्रेमविवाह केला आणि नंतर त्याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी कोर्ट मॅरेज केले. दोघेही रोसडा मार्केटचे रहिवासी आहेत. दोन्ही घरांचे अंतर सुमारे 800 मीटर आहे. शिक्षकाच्या पत्नीचे अनेक वर्षांपूर्वी निधन झाले होते.

कोचिंगमध्ये शिक्षक विद्यार्थिनीच्या प्रेमात पडला : गुरुवारी शिक्षक संगीत कुमारने मंदिरात जाऊन श्वेतासोबत लग्न केले. या लग्नाला मोठ्या संख्येने लोक साक्षीदार झाले. लग्नाला आलेल्या लोकांनी हा व्हिडिओ बनवला आणि नंतर तो सोशल मीडियावर अपलोड केला. गुरू-शिष्याचा विवाह हा परिसरात चर्चेचा विषय राहिला आहे.