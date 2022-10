श्रीनगर (काश्मीर): जम्मू आणि काश्मीरचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) दिलबाग सिंग यांनी गुरुवारी सांगितले की, पोलिसांनी दहशतवाद्यांमध्ये तरुणांची भरती कमी करण्यासाठी (Reducing the recruitment of terrorist youth) काश्मीरमध्ये परदेशी दहशतवाद्यांना मारण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित (focusing on killing foreign terrorists) केले आहे. सिंह म्हणाले या वर्षी काश्मीरमध्ये 40 परदेशी अतिरेकी मारले (40 militants killed in Kashmir) गेले, तर काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा आणि पीर पंजाल येथे घुसखोरीचे प्रयत्न सुरक्षा दलांच्या मजबूत घुसखोरीविरोधी ग्रिडने हाणून पाडले आहेत."

सुरक्षा दलांकडून अतिरेक्यांचा नाश - सुरक्षा दलांनी विविध संघटनांच्या परदेशी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. खोऱ्यात तरुणांना दहशतवादासाठी चिथावणी देण्यात आणि प्रलोभन देण्यात त्यांचा हात होता, पोलिस प्रमुख म्हणाले की, काश्मीरमधील सर्व दहशतवादी संघटना नेतृत्वाच्या संकटाचा सामना करत आहेत." सुरक्षा दलांनी अतिरेक्यांचा नाश केला आहे. अतिरेकी संघटनांची पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर नष्ट करण्यात आली असून परदेशी अतिरेक्यांना ठार मारण्यात आले आहे.

युवकांची दहशतवादाकडे पाठ - टार्गेट किलिंगवर, दिलबाग सिंग म्हणाले की, अशा घटनांचा उद्देश जातीय सलोख्याची जुनी फॅब्रिक विस्कळीत करणे आहे. "या निष्पाप हत्येमागील कट हा भारतातील अनेक राज्यांमध्ये काम करणार्‍या काश्मिरींना लक्ष्य करण्यासाठी भारतभरातील लोकांना चिथावणी देण्याचा आहे. परंतु भारतीय नागरिक परिपक्वतेने वागत आहेत आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या एजन्सीच्या जाळ्यात पडत नाहीत.