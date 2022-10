नवी दिल्ली : अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधील तांडा येथील हर्सी गावात राहणाऱ्या अपहृत कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. याला तेथील पोलिसांनी दुजोरा दिला आहे. मात्र, सध्या त्याबाबत फारशी माहिती दिली जात नाही. मर्सिड शेरीफच्या अधिकाऱ्यांनी 8 महिन्यांची आरुही ढेरी, तिचे आईवडील जसलीन कौर, 27, जसदीप सिंग (36) आणि तिचे काका अमनदीप सिंग (39) यांच्या मृत्यूची नोंद केली आहे. तर अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधून भारतीय वंशाच्या चार जणांचे अपहरण करण्यात आले. ( Kidnapped and murdered in USA ) ( Girl Murdered In Californians Of America )

ज्यांचे अपहरण करण्यात आले त्यात आठ महिन्यांच्या मुलीचा समावेश आहे. मर्सेड काउंटी शेरीफ कार्यालयाने सोमवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जसदीप सिंग (36), जसलीन कौर (27), अमनदीप (39) आणि त्यांचा आठ महिन्यांचा मुलगा आरोही ढेरी. सिंग यांना घेऊन गेले होते. अधिका-यांनी सांगितले की, लोकांनी संशयित किंवा पीडित व्यक्तींशी संपर्क साधू नये आणि ते दिसल्यास 911 वर कॉल करा. 2019 मध्ये भारतीय वंशाचे तांत्रिक तज्ञ तुषार अत्रे हे त्यांच्या मैत्रिणीच्या कारमध्ये मृतावस्थेत आढळले होते. त्याच्या संशयास्पद मृत्यूपूर्वी, यूएस मधील डिजिटल मार्केटिंग कंपनीच्या मालकाचे त्याच्या पॉश कॅलिफोर्नियातील घरातून अपहरण करण्यात आले होते.