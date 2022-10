जोधपूर. शहरातील मंगरा पुंजला परिसरातील रहिवासी वसाहतीमध्ये शनिवारी दुपारी गॅस सिलिंडरचा स्फोटत ( Gas cylinder explosion in Jodhpur ) चार जणाचा मृत्यू ( Four killed in gas cylinder explosion ) झाला आहे. जिल्हाधिकारी हिमांशू गुप्ता यांनी सांगितले की, अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 16 जण गंभीररित्या ( gas cylinder explosion in jodhpur ) भाजले आहेत. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मृतदेह बाहेर काढून जखमींना एमजीएचमध्ये रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

गॅस सिलिंडरच्या स्फोटाच चार जणांचा मृत्यू

गॅस सिलिंडर फुटले - या अपघातात 16 जण गंभीररीत्या भाजले आहेत. यामध्ये अनेक मुलांचाही समावेश आहे. या दुर्घटनेत एकूण 9 मुले जखमी झाली असून त्यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला ( gas cylinder Blast in House ) आहे. या दुर्घटनेत भाजलेले अनेक जण गॅस रिफिलचे काम करीत होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. जिल्हाधिकारी हिमांशू गुप्ता यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली. जखमींवर उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगरा पुजाला परिसरातील कीर्ती नगरमध्ये राहणारा भोमाराम हा गॅस एजन्सीमध्ये सिलिंडर ट्रान्सपोर्टर म्हणून काम करतो. त्यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलिंडर होते. त्यावेळी घराबाहेर कारही उभी होती. घरोघरी अवैध गॅसचे काम केले जाते होते. अपघाताच्या वेळी भोमाराम घरात नव्हते. सिलिंडर गळत असल्याचे लक्षात येताच त्याचा मेहुणा सुरेश याने माचिस लावून तपास करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे सिलिंडरने पेट घेतला. यानंतर तीन ते चार स्फोट झाले. या अपघातात भोमाराम यांचा मेहुणा सुरेश मुलगा नथुराम (४५) त्यांची मुले विकी (१५), मुली निक्कू (१२) कोमल (१३) यांचा या अपघातात मृत्यू झाला.

शाळेतून येणारी मुले आगीत भाजली : अपघात झाला तेव्हा निरमा यांची पत्नी भगीरथ मुलगा नक्ष, दुसरा विद्यार्थी नितेशसह घराकडे जात होत्या. अचानक घरातून निघालेल्या ज्वालांनी तिघांनाही वेढले. यात तिघेही भाजले असून निरमा यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य दिलीप कचवाह यांनी सांगितले की, 'अपघातात दोन मुले 15 ते 20 टक्के भाजली आहेत. उर्वरित रुग्ण 50 टक्क्यांहून अधिक भाजले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.' भोमारामच्या जागेत सिलेंडरचे काम सुरू असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. घरात नेहमी वाळूचा मोठा साठा ठेवण्यात आला होता. ते रिकामे करून भरण्याचे कामही त्यांच्याकडे होते. मात्र पोलिसांना त्याची माहिती नव्हती.

सीएमनी केले दु:ख व्यक्त - जोधपूरमध्ये गॅस सिलिंडर घटनेवर ट्विट करून शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी ट्विट केले की, जोधपूरमधील मगरा पुंजला भागातील कीर्ती नगरमध्ये गॅस सिलिंडरच्या स्फोटात 4 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक नागरिक जखमी झाल्याची माहिती मिळून खूप दुःख झाले. स्थानिक प्रशासनाकडून संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली असून जखमींवर योग्य उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.